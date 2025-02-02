Trader Joe's寶藏麵包吃到停不下來 老饕曝一招美味升級

網友分享Trader Joe's麵包。（取材自小紅書@羊羊羊離開動物園）

連鎖超市Trader Joe's 的一款麵包「Brioche Cheddar Pull Apart Rolls」在消費者間引發熱議，憑藉鬆軟的口感與迷人的鹹甜平衡，成為麵包愛好者的新寵。網友大讚「好吃到停不下來」，還有老饕分享美味訣竅「微波爐20秒絕了」。

據小紅書 的在美華人 網友分享，這款麵包壓起來格外鬆軟，外層微微烘脆的起司風味鹹香誘人，而內部則擁有類似日本牛奶麵包的細膩鬆軟質地，帶有一絲淡淡的甜味。這種內外對比的口感讓人一試便難以停下，不斷撕扯著品嚐。他說，尤其喜歡這款麵包融合了起司烘烤後的焦香和經典藍色Brioche麵包的溫潤甜味，成為一道既有層次又令人滿足的美味。

改網友表示，這款麵包的名稱「Brioche Cheddar Pull Apart Rolls」幾乎完整地描述了它的所有特色。不僅適合日常早午餐，也能輕鬆搭配湯品、沙拉或作為派對餐桌上的點心。

其他人留言「微波爐20秒絕了」、「那我明天要去入貨了」、「他家所有蒜香麵包都好吃」、「這個真的很好吃」。如果你是麵包愛好者，這款「Brioche Cheddar Pull Apart Rolls」無疑值得嘗試。