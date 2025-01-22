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Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢

編譯周靜芝 / 即時報導
Texas Roadhouse牛排館。美聯社
Texas Roadhouse牛排館。美聯社

走進Texas Roadhouse，絕大多數人會點一份牛排，顧客甚至會被領到肉櫃前，挑選喜歡的部位；但僅瀏覽菜單，可能難以立即找到不會後悔的選擇。美食網站Tasting Table撰稿人哈吉曼（Megan Hageman）嘗遍Texas Roadhouse菜單上八種牛排，評比出最佳部位，讓你不必浪費時間做決定。

哈吉曼指出，這家牛排連鎖餐廳的帶骨肋眼牛排是其中最棒的，它之所以贏得冠軍，部分原因在於烹調方式巧妙，口感柔嫩。當然，口味是主觀的，每家Texas Roadhouse的廚師也都不同；不過，如果各家餐廳能維持口味一致，那麼美味的帶骨肋眼牛排絕不會出錯。就像其他帶骨的肉一樣，哈吉曼指出，最接近骨頭的那一口是最美味的，主要是骨髓在烹煮過程中能增強風味。

為何帶骨肋眼牛排最棒

哈吉曼說，毫不意料，帶骨肋眼牛排是Texas Roadhouse菜單上第二貴的牛排，但無論如何，當在餐廳享用肋眼牛排時，對其價格應已有心理準備；畢竟即使從肉舖裡買回家，也不便宜。在新澤西州泰特伯勒（Teterboro）的Texas Roadhouse，一份20盎司的帶骨肋眼牛排價格為30.99元，還附有兩道配菜。與茹絲葵（Ruth’s Chris）等高檔牛排館相比，這算是合理價格，因為在茹絲葵，一份帶骨肋眼牛排為80元。

肋眼是從牛身上活動較少的部位切下來的。因此肉質更嫩、味道更鮮美；此外，還有豐富的大理石花紋油花，哈吉曼說，這正是人們應選購帶骨肋眼的原因。

還不相信Texas Roadhouse的帶骨肋眼牛排值得埋單？除了Tasting Table之外，許多顧客也在社群媒體Reddit稱讚這道精緻的牛排是該連鎖餐廳中最棒的選擇。

新澤西州 社群媒體

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