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不讓對手專美 百事將推櫻桃口味可樂

編譯尤寶琪／即時報導
百事可樂(Pepsi)粉絲興奮不已，因為這家飲料巨頭宣布，要在下周推出全新口味。路透
百事可樂(Pepsi)粉絲興奮不已，因為這家飲料巨頭宣布，要在下周推出全新口味。路透

百事可樂(Pepsi)粉絲興奮不已，因為這家飲料巨頭宣布，要在下周推出全新口味。百事可樂在14日宣布，全新的野櫻桃奶油(Wild Cherry & Cream)口味的百事可樂，將於1月20日在全美上市。

百事可樂此舉模仿了其主要競爭對手；可口可樂(Coca-Cola)在2024年12月時宣布，將推出帶有奶油味，但將會用橘子取代櫻桃的全新口味。

百事可樂表示，透過「將懷舊的成熟野櫻桃和奶油香草與百事可樂的濃鬱清爽結合在一起」，新口味將是公司「迄今為止最罪惡的口味」。

這款「野櫻桃奶油」新口味，將會有普通款和無糖款兩種，其12盎司罐裝將會是永久款，而20盎司瓶裝款則將會是期間限定。

櫻桃是百事這次刻意的選擇，因為Pinterest將櫻桃評為Z世代和千禧世代，新年最受歡迎趨勢。

百事公司表示，櫻桃口味飲料的銷量年增了8%，且尤其受到年輕消費者的青睞。

百事可樂行銷主管珍妮．丹齊(Jenny Danzi) 表示：「基於百事野櫻桃長久的成功，我們很高興推出百事野櫻桃奶油味。」

百事野櫻桃一直都是可樂界最受歡迎的口味，尤其是在千禧世代和Z世代的可樂愛好者之中。

一位百事可樂粉絲在Reddit上對新口味的發布指出：「我很興奮。」

另一位網友評論道：「它一定喝起來像已經停產的櫻桃香草口味，如果真的如此，那我要買爆它。」

此外，百事模仿的競爭對手飲料，可口可樂橘子奶油口味，則將在2月於全國上架，並將持續銷售到2026年第一季；橘子奶油口味同樣也將會有普通和無糖版本，以及瓶裝和罐裝兩種包裝。

可口可樂的發言人向「每日郵報」(Dailymail)表示：「橘子奶油的推出，是對消費者對橘子奶油經典且懷舊口味需求的直接響應。」

可口可樂之前曾嘗試推出過橘子口味，但收效甚微，並於2022年悄悄的將橘子香草口味給下了架。

可口可樂目前仍是美國碳酸飲料界的王者，市占率達19.18%；百事可樂市佔率為8.31%，「胡椒博士」(Dr Pepper)則為8.34%。

可口可樂

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