全美最愛吃披薩的州？擁近千家必勝客

連鎖披薩店必勝客（Pizza Hut）。美聯社

連鎖披薩店必勝客（Pizza Hut）喜歡說，沒有人比必勝客更會做披薩，但美國的一個州肯定比其他州更愛吃披薩。美食網站Tasting Table報導，必勝客持續推出深受粉絲喜愛的菜單，例如個人小披薩、起司麵包條及炸雞翅；雖然消費者可在全美任何地方買到單片或一整塊披薩，但這家披薩連鎖店最集中的州、也是美國最大州---德州 。

根據必勝客官網資料，德州共有946間分店。這些分店橫跨整個「孤星之州」，但在奧斯汀、聖安東尼奧、休士頓 與達拉斯-沃斯堡地區等主要城市，則出現眾多分店聚集的現象，其中休士頓以111家居首。至於該州的必勝客與全美其他地區相比有何不同，有一點可以確定的是，在德州所有的東西都比較大，必勝客也不例外。

全美其他地區有多少家必勝客？

市調公司ScrapeHero的資料顯示，在全美近7千家必勝客中，約有14%位於德州；對一個以各式燒烤為傲的州來說，這個數字實在太多了。但美國其他地區呢？根據必勝客的排名，加州與佛羅里達州位居二、三；前者擁有539家分店，後者則有457家。無論身在這些州的何處，眾多的必勝客意味消費者不僅有許多機會吃到披薩，還能品嚐與之搭配的美味番茄酒。

當然，並非每個州都有數百家必勝客；實際上，有些州僅有個位數。與德州相反，羅德島州是分店最少的州，總共只有四家必勝客。同樣地，佛蒙特州僅有五家必勝客，可滿足想吃披薩的新英格蘭居民，而德拉瓦州也只有九家。

雖然必勝客在全國各地的分店數目不一，不過，無論走到哪裡，每一州至少有一間必勝客，連夏威夷、阿拉斯加州 也不例外。