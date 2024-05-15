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老饕夢想 巴黎奧運選手吃哪些美食？

編譯尤寶琪／即時報導
廚師Stephane Chicheri 製作的麵包沙拉。美聯社
廚師Stephane Chicheri 製作的麵包沙拉。美聯社

2024年巴黎奧運期間，來自世界各國的選手，將有機會品嘗到法國聞名全球的美食，從新鮮烘焙的麵包、精選起司和各種蔬菜，且當然也少不了由許多法國名廚所負責烹煮的的美食。

在奧運期間，奧運村每天內預計，得向來自200個不同參賽國的1萬5千多名運動員，提供4萬份餐點；就連遊客也都能在不同的館場，享受到一些特別的小吃。

法國食品服務公司Sodexo Live!獲選負責監督選手村和巴黎奧運會14個場館的餐飲服務；該公司表示，目前已經為奧運創造了共500份食譜，並將會在選手村內一家可容納3500名運動員的內用餐廳提供給大家享用；這家餐廳預計將成為「世界上最大的餐廳」。

「餐點中當然會為運動員提供一些經典美食，像是義大利麵，」Sodexo Live!全球執行長貝隆-薩博(Nathalie Bellon-Szabo)表示，但所有食物都將會帶有「濃厚法國風味」。

此外，運動員還可以選擇從即食攤位取得食物，其中還包括一個專門供應由廚師烹煮的法國美食攤位。

著名法國廚師阿曼丁．謝格諾(Amandine Chaignot)，7日就公布了根據她的經典可頌所創造的食譜。「我希望我建議的食譜能代表法國風情，但我同時也希望運動員能享受它，」她告訴美聯社。

著名法國廚師阿曼丁．謝格諾(Amandine Chaignot)，7日就公布了根...
著名法國廚師阿曼丁．謝格諾(Amandine Chaignot)，7日就公布了根據她的經典可頌所創造的食譜。美聯社

7月26日至8月11日奧運期間的每一天，都會有包括米其林等級的頂級廚師在選手村內為運動員做飯；謝格諾表示：「讓他們可以在吃飯聊天同時，也更加瞭解法國美食的含意，和我們的文化。」

每日特色菜餚包括各種沙拉、義大利麵、烤肉和湯等。起司則將會包括頂級卡門貝爾、布利和來自法國西南部的奧索谷伊哈迪羊起司。奧運村內同時還將設有一間麵包店，每天烘焙新鮮的法國麵包和各種麵包；對運動以外活動感興趣的選手，甚至還可以參加日常烘焙課程，學習自己製作的法國麵包。

為了提供盡可能為選手提供多樣選擇，奧運村餐點將以法國、亞洲、非洲和加勒比海與國際美食為主。主辦單位指出，所以餐點都將以時令產品為主，其中有80%的食材都將出自法國。

廚師Alexandre Mazzia 烹調的魚。美聯社
廚師Alexandre Mazzia 烹調的魚。美聯社

巴黎奧運 食譜 義大利

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