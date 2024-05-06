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不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

編譯周靜芝 / 即時報導
豆漿。Image by bigfatcat from Pixabay
豆漿。Image by bigfatcat from Pixabay

許多人因過敏或乳糖不耐症而改選擇非乳製品的植物奶，但也有些人偏愛它們的理由是，植物奶對環境的影響較小。今日美國報（USA Today）報導，與牛奶相比，生產植物奶所使用的土地與水更少，溫室氣體排放量也更低。

營養師納多（Jamie Nadeau）指出，最健康的牛奶替代品是豆漿，因為它的營養價值與牛奶相當。牛奶是蛋白質、鈣、維生素D與其他營養物質的重要來源，每杯牛奶含有8克蛋白質，而每杯豆漿含有6克多。雖然不同品牌的蛋白質含量可能不同，但一般來說，燕麥奶每杯僅含3克，杏仁奶略高於1克，椰奶則更少。

豆漿對健康有益，因為它是「完全蛋白質」的來源，含有人體無法自行製造的九種必需氨基酸；此外，還含有豐富的維生素B群、纖維、鉀和鎂，並能適度降低膽固醇。

農業部指出，強化（fortified）豆漿的鈣與維生素D含量與牛奶相似，因此可計入每日乳製品攝取量。納多表示，與其他非乳製品相比，只要不添加大量的糖，豆漿與椰奶也是低碳水化合物的選擇。她說，燕麥奶或米漿因為原料的關係，碳水化合物含量會高一些。

但如果不喜歡大豆的味道，該如何選擇另一種兼顧美味與營養的非牛奶呢？

納多說，如果只是在咖啡中加上一點，不妨優先考慮自己喜愛的；但如果它是日常鈣的主要來源，便需比較標籤說明，找到有標示「強化」的產品。她指出，每種品牌的植物奶都不一樣，有的鈣成分極少，有的會添加糖與香精。

納多表示，杏仁奶、米漿、椰奶、腰果奶都大同小異；就營養成分而言，燕麥奶也差不多，重要的是，要注意哪些的添加糖最多。

牛奶 咖啡 農業部

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