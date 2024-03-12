我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普曾問馬斯克購買社群平台意願 曝兩人過從甚密？

紐約皇后區綁架嫌犯 FBI懸賞2萬捉拿

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

編譯尤寶琪／即時報導
綠茶。Image by Mirko Stödter from Pixabay
綠茶。Image by Mirko Stödter from Pixabay

確保我們的心臟健康，吃對的東西，喝對的飲料都有重大影響。德州休士頓赫爾曼紀念醫院(Memorial Hermann)心臟病醫生曹龍(Long Cao，音譯)推薦以下這五種對心臟有益的飲料：

1. 水

曹醫師指出，「你的心臟隨時隨地都在將血液送往你的身體，平均每天約7600公升；保持充足的水分，可以幫助你的心臟更輕鬆地將血液泵送到肌肉，幫助你的肌肉更有效地工作，」；而且，脫水會使心臟的血液循環更加困難。曹醫師表示，你的心臟會透過加快跳動來補償，但心率升高可能會加大心臟負擔，導致更嚴重的問題。

曹醫師因此建議民眾遵守美國國家學院(U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)的飲水指南，好幫助降低慢性病風險；根據指南，男性建議每日攝取 3.7 公升(約 15.5 杯)的水，女性每日建議攝取 2.7 公升(約 11.5 杯)的水；平日有運動或出汗，以及生活在炎熱氣賀者，應該要喝得更多。

2. 鹼性水

「當我們身體在對抗感染、進行日常機能或運動時，我們的身體往往會處在酸性狀態，這會減緩我們器官的自然功能，」曹醫師解釋；他說，鹼性水不僅能緩解身體酸性，同時對心臟也有好處。

曹醫師指出：「鹼性水的pH值高於自來水，且富含鈣和鎂等鹼化礦物質；這兩種都已獲證明可降低心臟病發作和中風的風險。」

3、綠茶

曹醫師分享指出：「綠茶富含強大的抗氧化劑，尤其是稱之為『表沒食子兒茶素沒食子酸酯』(epigallocatechin gallate, EGCG)的抗氧化劑，有助於預防動脈粥狀硬化和動脈斑塊積聚；這類抗氧化劑可透過減少發炎來減輕疼痛，並透過防止氧化或自由基損傷我們的細胞及其 DNA 來預防癌症。」此外，綠茶還有利尿作用，可幫助降低和調節血壓。建議一天喝上一到兩杯。

4.燕麥奶

曹醫師表示：「燕麥奶是一種易於消化、低飽和脂肪、低糖的飲料，不含任何對身體有害的成分；且富含對心臟有益的可溶性纖維β-葡聚醣，可透過幫助減少膽固醇顆粒的吸附來降低 壞膽固醇。」建議一天喝上一到兩杯。

5.鮮榨果汁

曹醫師解釋：「鮮榨果汁提供維生素、植物營養素、多酚和健康的天然糖，有助於預防動脈硬化。」同時，還能促進健康的能量水平，增強免疫系統，並有助於制定營養豐富的飲食計畫。但建議每天不喝超過5五盎司的鮮榨水果和/或蔬菜汁。

心臟病 中風 癌症

上一則

IKEA看準消費者荷包「變薄了」 大打降價策略搶客群

下一則

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

延伸閱讀

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
養生／油炸食物 對動脈危害大

養生／油炸食物 對動脈危害大
荷蘭男心臟移植存活近40年 創下金氏紀錄

荷蘭男心臟移植存活近40年 創下金氏紀錄
狐尾草、種子有尖刺 貓狗主人要當心

狐尾草、種子有尖刺 貓狗主人要當心

熱門新聞

好市多（Costco）的會員，除了可以較低價格購買到優質商品外，還有許多好處。美聯社

好市多會員別忘了 可享5種免費福利

2024-03-04 11:24
Image by rostichep from Pixabay

4種每月帳單 別設定自動付款

2024-03-07 09:46
Image by Udo Voigt from Pixabay

防年老肌肉流失 這是最佳維他命

2024-03-04 09:52
Image by JUNO KWON from Pixabay

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

2024-03-08 09:18
新鮮沙拉上加片烤鮭魚。示意圖。Photo by Tom Morel on Unsplash

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

2024-03-11 09:18
肝臟專家說，喝酒過多不是造成肝臟疾病的唯一原因，體重不過重也很重要。本報資料照片

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

2024-03-08 09:52

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利
「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況
百家樂賭桌偷拍 華男芝城詐賭逾21萬被捕

百家樂賭桌偷拍 華男芝城詐賭逾21萬被捕