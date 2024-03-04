防年老肌肉流失 這是最佳維他命

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我們都知道肌肉流失是老化的自然現象，問題是這往往比我們意識到的更早開始，肌肉流失的跡象可能不易察覺，也許你會注意到的是，打開花生醬的罐子有點困難，或是從沙發上跳下來不如以前輕鬆。

肌肉減少會限制活動，許多人因此動得更少，如此一來更加速肌肉流失，營養師與長壽健康專家瑟琳娜·潘(Serena Poon)表示，這可能連帶增加跌倒和骨折的風險。

如果隨著時間過去運動量減少，肌肉流失的速度就會加快，導致肌少症(Sarcopenia)，當然，運動對此有幫助，但您可能會想知道，什麼樣的維生素能阻止老化相關的肌肉流失加快。

沒有什麼神奇藥丸能使人達到最佳健康狀態，瑟琳娜·潘和註冊營養師班－艾什(Lon Ben-Asher)都表示，肌肉健康所需的維生素及營養有多種，不過若一定要選擇一種，他們都認為是維生素D。

班－艾什指出，維生素D有助於鈣的吸收，鈣對於骨骼健康與支撐肌肉功能方面相當重要，研究證實了這一點，骨骼報告(Bone Reports)期刊的一項研究發現，低水平的維生素D會增加跌倒與肌肉虛弱的風險；美國臨床營養學雜誌(American Journal of Clinical Nutrition)的一篇評論指出，缺乏維生素D會導致肌少症。

原因為何？當維生素D不足時，人體無法適當地吸收鈣或磷，磷是骨骼和肌肉保持強壯需要的另一種重要礦物質。

瑟琳娜·潘指出，維生素D難以在均衡的飲食中攝取足夠的量，維生素D存在於鮭魚、鱒魚、鮪魚、鯖魚、蛋與起司等食物中，但若平常無法攝取足夠多的含維生素D食品，那麼陽光和保健食品可以幫助補充維生素D。

班－艾什表示，大多數成年人一天應攝入600-800國際單位(IU)的維生素D，補充足維生素D最簡單的方法是確保一周的大多數時間都能在戶外待30分鐘，不擦防曬乳(如果要在戶外待更長時間，30分鐘後再擦寬頻broad-spectrum防曬霜以保護皮膚)。