在家炸出香脆麥當勞薯條 前麥當勞廚師教你

炸薯條。示意圖。Image by Matthias Böckel from Pixabay

麥當勞 的薯條皮薄、外脆內軟、鹹鮮味濃，很難叫人不愛，幫麥當勞薯條吸引了一批死忠粉絲。

TikTok創作者、退休 麥當勞前行政主廚哈拉茲(Mike Haracz)，日前分享了一段影片，教導大家如何在家中，做出跟麥當勞一樣美味的山寨版麥當勞薯條，而其中一項秘密材料，就是來自沃爾瑪 (Walmart)的「超值細薯條」(Great Value Thin Cut French Fries)。

哈拉茲指出，他有一次去沃爾瑪買薯條發現兩者成分幾乎相同；他說：「我上了麥當勞官網查看它們的成分聲明，然後看了『超值細薯條』的成分，發現它們幾乎相同。」

下一步就是烹煮了。如果你想要個正統麥當勞體驗，那你就必須用油炸，但這不代表你就不能試著用氣炸鍋來炸薯條。

油的選擇也很關鍵；哈拉茲解釋：「麥當勞在炸薯條的油中加入了牛油調味，這點有明確列在麥當勞官網的成分聲明中。」他透露，麥當勞以前會用100%熟牛油(beef tallow)來炸薯條；「所以，如果你想要像麥當勞以前那樣，用100%熟牛油來炸薯條的話很棒，這薯條會很讚，但會跟現在的麥當勞薯條不一樣，」哈拉茲指出。

哈拉茲說：「我們現在不是要做出比麥當勞更好的薯條，而是要複製它們，」秘密配方就是在每2杯的植物油中加入2大匙的的熟牛油來炸薯條。

準備好油之後，哈拉茲建議將薯條在華氏360度至370度的油溫中，炸上約兩分鐘；哈拉茲指出，油炸溫度和時間可依據家中情況進行改變。他也警告，不要一次在鍋中放入過多的薯條：「麥當勞的炸鍋效率非常高，一次也只能炸出一定數量的薯條，所以你也需要少量分批的來炸，直到炸出你想要的成色。」

等薯條炸好後，撒上麥當勞用的莫頓鹽(Morton Salt)；哈拉茲說：「我想你會很開心的。」