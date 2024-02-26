烤出香脆地瓜塊 記得加這粉

烤地瓜塊。Image by Curious_Collectibles from Pixabay

在家烤地瓜塊時，或許會發現雖然味道依舊香甜，卻少了酥脆的口感。烹飪網站Simply Recipes作者萊文（Rachel Levin）在經過無數次試驗後，發現一個秘訣，可讓地瓜塊在甜軟的內部與香脆的外表間取得完美平衡，而且還不用油炸，那就是撒點玉米澱粉（cornstarch）。

萊文說，只需這項配料，就能讓烤地瓜塊從味甜但濕軟，變成又香又脆。玉米澱粉通常用來讓醬汁變得濃稠，但在烘烤之前將它抹在地瓜塊上，就像覆上一層吸水的薄膜，能讓地瓜塊表面在烤箱中變得酥脆，而內部卻不致變乾。這種口感上的對比，大大提升了烤地瓜塊的美味。

萊文指出，首先將烤箱預熱至華氏425度，這是烤出香脆的最佳溫度。將地瓜洗淨或去皮，切成一口大小的塊狀，以確保均勻受熱。萊文說，她不削地瓜皮，一是為節省時間，二是喜歡地瓜皮烤熟後的口感。

兩個大地瓜約需一湯匙玉米澱粉。萊文表示，將切好的地瓜塊放在大碗裡，撒上玉米澱粉，翻拌均勻，讓每一面都裹上玉米澱粉，這是烤出酥脆口感的關鍵。

在地瓜塊都裹上一層薄薄玉米澱粉後，接著就可加油與調味料。萊文說，她通常使用特級初榨橄欖油，但酪梨油、椰子油或任何耐高溫 的油都可以。

調味時儘管大膽嘗試。萊文指出，鹽、胡椒粉和任何個人喜歡的香料都不妨添加進去。她最喜歡的組合是大蒜粉、孜然粉、少許辣椒粉，以及鹽、胡椒粉。她表示，玉米澱粉不僅能增加口感，還能使調味料附著在表面，讓風味更濃郁。

在鋪有烤盤紙的烤盤放上調味好的地瓜塊，確保不會堆疊在一起，適度的空間能讓它們均勻受熱、每個表面都保持酥脆。

如果是烤一整顆地瓜，萊文建議將它們放在烤架上，這樣熱空氣就能在每個地瓜上下流通。烘烤時間約25至30分鐘，中間翻動一下，確保烤盤上的地瓜均勻受熱；但如果直接放在鐵架上，則無需中途翻面。

萊文提醒，雖然這個方法相對簡單，但也有需要注意的地方：

1. 烤盤過於擁擠：給地瓜塊留出足夠空間是絕對必要的。過度擁擠會像是在蒸而不是烤，讓地瓜塊變得濕軟，達不到想要的酥脆。

2. 撒太多玉米澱粉：雖然玉米澱粉扮演重要角色，但使用過多，吃起來會粉粉的。建議用量是，兩個大地瓜約一湯匙，便可大功告成。