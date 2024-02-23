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下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

編譯尤寶琪／即時報導
混合堅果。Image by Kai Reschke from Pixabay
混合堅果。Image by Kai Reschke from Pixabay

每個人難免都會嘴饞；尤其是在下午的時候，就算你其實不餓，也會突然想吃點零食；但很多零食的評價都不好，被認為無益身體健康；所以，有哪些零食是健康的，可以讓你在嘴饞偷吃時，還有益健康呢？

紐約長老教會布碌崙衛理公會醫院心血管外科主任巴拉蘭(Sandhya K. Balaram)指出，有一種零食她特別愛吃，那就是「氣炸爆米花」（air-popped popcorn）。

「這種零食因為纖維含量高、熱量低，所以對心臟有益，」她解釋道；纖維雖然普遍被認為有益腸道健康，但科學證明，纖維對心臟健康也很重要；纖維可助降低被稱為是「壞膽固醇」的低密度脂蛋白(LDL)，因此有助降低心血管疾病風險。

正如巴拉蘭醫生所指，氣炸爆米花熱量很低，一杯氣炸爆米花的熱量，僅31卡路里；攝取過多熱量，容易導致肥胖，而肥胖症是導致心臟病的危險因子，所以，低熱量零食有益於心臟健康。

但請注意，不是所有爆米花都跟氣炸爆米花一樣健康，尤其是微波爆米花，鈉和飽和脂肪含量很高，過量食用反對心臟健康有害。

另外，最好不要在爆米花中添加鹽，因為這會增加鈉含量；如果想要增加爆米花的味道，可以考慮添加有益心臟健康的香料，像是薑黃、大蒜、茴香或蒔蘿等。

巴拉蘭建議，可以提前規劃並準備好有益心臟健康的零食，這樣當你嘴饞時，就可以直接拿起來享用，而不是要另外花時間製作，因為這種情況下，如果手邊有其他零食，即使不健康，你也會選擇比較不花時間的零食來吃。

巴拉蘭說，除了爆米花之外，其他有益於心臟健康的零食還包括新鮮水果和蔬菜、優格、混合堅果、乾酪和水煮蛋等。

心臟病 布碌崙 心血管疾病

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