連續7年奪冠 這個最棒飲食法你可能很熟

地中海飲食含大量橄欖油、蔬菜與堅果，可降低罹患心臟有關疾病的風險。(美聯社)

現代人對飲食健康越來越重視，美國新聞與世界報導(U.S. News and World Report)年度最佳飲食排行榜最近出爐，希臘、西班牙、法國和義大利 南部等地中海沿岸南歐國家盛行的「地中海飲食」(Mediterranean diet)連續第七年榮獲冠軍。

地中海飲食的健康得分可圈可點，尤其因為有益心血管健康而受到美國心臟協會(American Heart Association)認可。研究顯示，這類飲食可降低懷孕期間出現子癇前症、妊娠糖尿病、早產和死產等不良妊娠的風險。

許多人對地中海食物並不陌生，或多或少曾經吃過。根據美國新聞與世界報導，這類飲食特別重視水果、蔬菜、全穀類、豆類、堅果、豆類、橄欖油以及美味香草和香料，每周至少吃兩次魚和海鮮，並適量食用雞鴨等家禽、蛋、乳酪和優格。

美國新聞與世界報導執行總編舒勒(Gretel Schueller)接受訪問時表示，如果基於非醫療原因而完全不吃某個食物類別、水果或乳製品，這樣的飲食計劃潛存健康風險，要提高警覺，地中海飲食相對均衡，因此始終是最大贏家；他說，地中海飲食健康、具可持續性、美味可口，而且可行性高。

根據哈佛大學 公共衛生學院，整體而言，地中海飲食以植物食材為主，並側重健康脂肪，所強調的健康脂肪主要包括初榨橄欖油、酪梨、堅果、鮭魚和沙丁魚，至於紅肉，每個月只限吃幾次。

地中海飲食鼓勵人們攝取各類蔬菜和水果、豆類以及其他豆莢等非肉類蛋白質食物；此外，哈佛大學公共衛生學院說，這類飲食主張攝取家禽、雞蛋 、起司和優格等動物性蛋白份量減少。

至於飲料，地中海飲食主張以水為主要來源。地中海飲食通常會在用餐時搭配少量的葡萄酒，這麼做雖然是這類飲食的典型特徵，事實上卻可有可無；根據定義，適度飲酒是指男性每天一至兩杯，女性每天一杯。