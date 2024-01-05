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新鮮最好、這種奶更健康…常見蔬果迷思 你踩坑了嗎？

編譯尤寶琪／即時報導
Image by Tasty Lens from Pixabay
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美國文化中，有一些針對營養的錯誤觀念，就像是在腦中縈繞的洗腦歌曲，揮之不去；頂級營養專家特地在此要打破有關蔬果的一些迷思，教你吃得更健康。

迷思一：新鮮水果蔬菜比罐裝、冷凍或乾燥水果蔬菜更健康

儘管大眾一直都堅信「新鮮最好」的看法，但研究發現，冷凍、罐裝和乾燥的水果蔬菜與新鮮水果蔬菜一樣營養。

即將卸任的聯邦農業部官員、哈佛陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)公共衛生政策教授布萊奇(Sara Bleich)指出：「冷凍、罐裝和乾燥的水果蔬菜還可以省錢，確保家裡隨時都有水果蔬菜可吃。」

需要注意的是，有些罐裝、冷凍和乾燥食品有添加糖、飽和脂肪和鈉等隱性成分，購買前請務必要詳細閱讀營養標籤，選擇這類成分較低的產品。

迷思二：二型糖尿病患者不該吃水果

這個迷思主要是因為大眾把果汁與水果混而一談而生，因為果汁糖分高且纖維含量低，因此會造成血糖上升。

但研究發現，每天食用一份完整水果，尤其是藍莓、葡萄和蘋果等，可降低罹患二型糖尿病的風險；另有研究表明，食用水果可幫助二型糖尿病患者控制血糖。

舊金山凱瑟醫院(Kaiser Permanente San Francisco)內科醫生兼烹飪醫學和生活方式醫學主任薛琳達(Linda Shiue)表示，包括二型糖尿病患在內的所有人，都可以從水果所含的纖維、維生素、礦物質和抗氧化劑等營養素獲益。

迷思三：植物奶比牛奶更健康

多數人認為，燕麥、杏仁、米和大麻所製成的植物奶，比牛奶更營養。

亞利桑納州立大學永續食品系統教授、前美國農業部副部長梅里根(Kathleen Merrigan)指出，並非如此；光是針對蛋白質來說，牛奶每杯含有約8克蛋白質，但杏仁奶每杯只有約1克到2克的蛋白質，燕麥奶每杯則只有約2克或3克蛋白質，且相對於牛奶，許多植物奶內都有鈉和糖等對健康不利的添加物。

牛奶 農業部 亞利桑納州

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