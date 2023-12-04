不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

馬鈴薯。Image by Peter from Pixabay

處理馬鈴薯只能用削皮器去皮嗎? The Spruce Eats網站美食作家蘿雪兒·比洛(Rochelle Bilow)為讀者提供其他方法，不僅可以節省時間還能舒緩潛在的手腕疼痛。

比洛分享的這一去皮技巧來自社群媒體 Instagram上的帳號@thegoochpage，該帳號由前玲玲馬戲團(Ringling Bros.)小丑經營，專門分享各式生活妙招與實用技巧。

以下是@thegoochpage影片分享的馬鈴薯去皮妙招：

首先將馬鈴薯垂直放立，拿剪刀繞著馬鈴薯表面劃一圈，這時候的切痕就像在馬鈴薯中央圍一圈皮帶，接著將馬鈴薯放入沸水裡滾煮幾秒鐘，不需要完全煮熟，也不需要設置計時器，之後拿鉗子取出馬鈴薯，放入冰水中。

待馬鈴薯冷卻、可用手觸碰後，以雙手握住馬鈴薯兩端，順著切痕往兩旁拉開，就能輕鬆剝下馬鈴薯皮。

比洛提到，雖然影片中使用剪刀在馬鈴薯表皮上劃切痕，但也可以使用水果刀處理，事實上，若沒有廚房專用的剪刀，水果刀會是最好的選擇，重點是切痕不應該劃太深，只需要劃破馬鈴薯表皮即可，不需要切進馬鈴薯內。

雖然這一方法需要滾水，不一定比一般的削皮刀快，但比洛提出三個適合使用這一方法的情境。

首先是在度假小屋煮飯時，某些度假屋內甚至連砧板都沒有，更不用說削皮刀了。

再來是手腕疼痛或關節 炎發作時，這一方法能避免不必要的痛楚。

最後是當你有大量馬鈴薯要處理時，這一方法絕對更簡易、更快速。

比洛指出，馬鈴薯皮可安全食用，它實際上是鉀和纖維的優良來源，此外，若以高溫 烘烤，或拿去油炸、氣炸，馬鈴薯皮即變得酥脆又美味。

若去除馬鈴薯皮，則可以嘗到更綿密、更滑順的質地。

最後比洛提醒，無論是否要去皮，在準備馬鈴薯料理之前都應該用自來水徹底清洗乾淨。