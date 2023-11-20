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降低膽固醇 這個營養成份特別有幫助

編譯周靜芝 / 即時報導
Photo by Melissa Belanger on Unsplash
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根據美國疾病防治中心（CDC）的數據，超過1億美國成年人膽固醇水平偏高，增加了罹患心血管疾病的風險，而心血管疾病是導致全球死亡的主要原因。藥物可以幫助降低膽固醇，但選擇的食物也能發揮顯著效果；健康飲食網站EatingWell推薦了降低膽固醇的第一大營養素是水溶性纖維（soluble fiber）。

膳食纖維有兩種常見類型：水溶性與非水溶性。水溶性纖維透過吸收水分，變成凝膠狀，可減緩消化作用，使其對膽固醇發揮神奇的作用。營養學家芬赫伊曾（Danielle VenHuizen）表示，基本上，水溶性纖維就像一塊海綿，能將消化道中多餘的膽固醇吸入並排出體外。水溶性纖維常見的食物來源包括燕麥、豆類、漿果、蔬菜和種子；非水溶性纖維的來源則包括全穀物以及大量的水果、蔬菜，例如帶皮的蘋果、胡蘿蔔和馬鈴薯。

營養師坎貝爾（Kiran Campbell）說，水溶性纖維對降低膽固醇特別有幫助，是因為被稱為黏性纖維的水溶性纖維（包括果膠、樹膠、黏質與一些半纖維素）可降低低密度脂蛋白（LDL）、非高密度脂蛋白（non-HDL）和載脂蛋白B （ApoB）的水平；黏性纖維會在胃腸道中形成凝膠，防止壞膽固醇被吸收，例如β-葡聚糖這種黏性纖維便存在於燕麥片和大麥等食物中。

營養師柯斯塔（Kelsey Costa）指出，水溶性纖維與其他類型的纖維不同，在小腸中不易被消化，但在大腸中會被細菌發酵成短鏈脂肪酸（SCFA），此一過程會改變腸道微生物群、促進水溶性纖維降低膽固醇的作用；吸收這些SCFA，尤其是丙酸（propionic acid），可以抑制肝臟中膽固醇的合成，並進一步降低血液中的膽固醇水平。

非水溶性纖維能更快地通過消化道，增加糞便的體積，有助防止便秘。柯斯塔說，雖然非水溶性纖維不能像水溶性纖維那樣直接降低膽固醇水平，但透過促進規律的腸道蠕動和增強腸道健康，在維護心臟健康上也發揮了重要的作用，間接地幫助控制膽固醇。

心血管疾病 蔬菜 疾病防治中心

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