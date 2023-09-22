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保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

編譯周靜芝 / 綜合報導
藍莓、覆盆子和草莓等水果都含有大量的、包括花青素等植化素，有助降低罹患心血管疾病、2型糖尿病和失智症的風險。Getty Images
藍莓、覆盆子和草莓等水果都含有大量的、包括花青素等植化素，有助降低罹患心血管疾病、2型糖尿病和失智症的風險。Getty Images

想要長壽，可以很簡單，擁有30年相關經驗的營養師梅爾頓（Kimberly Melton）認為，簡單是最好的方式，尤其是在選擇健康老化的食物。以下是她經常建議客戶最好常吃的四種簡單、又靠得住的最佳長壽食物：

1. 豆類食物

在梅爾頓的增進長壽的清單上，排在首位的便是豆類食物（beans and legumes）。她說，這些小小的超級食物富含植物性蛋白質、纖維、維生素和多種礦物質。研究長壽主題的暢銷書作家布埃特納（Dan Buettner）甚至表示，每天吃約一杯豆類，平均壽命可增加四年。

2. 堅果

梅爾頓認為，堅果也是在任何菜單上添加營養來源的簡單方法。她說，堅果是一種有益心臟健康的食物，因為含有大量人體所需要的植物性脂肪，如omega-3 脂肪酸，有助於緩解炎症、降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL）。

3. 莓果類

梅爾頓說，藍莓、覆盆子和草莓等水果都是很好的選擇；它們含有大量的、包括花青素等植化素（phytochemicals），有助降低罹患心血管疾病、2型糖尿病失智症的風險。她表示，營養學家都推薦可抗發炎的花青素，但如果不喜歡莓果，還有很多其他富含多酚（花青素是多酚的一種）的食物有助於延年益壽。

4. 橄欖油

最後，當然少不了橄欖油。梅爾頓說，橄欖油含有大量有益心臟健康的單不飽和脂肪酸（monounsaturated fatty acids）；此外還富含多酚，這種存在於植物性食物中的化合物，可作為抗氧化劑，有助對抗細胞損傷和體內炎症。

橄欖油的多酚特性（類似莓果）也是一種有效的抗氧化劑。美國心臟協會（AHA）認為橄欖油是有益心血管健康的最佳食用油。研究顯示，每天食用半湯匙橄欖油的人，罹患心血管疾病的風險會降低15%。

心血管疾病 失智 糖尿病 蛋白質

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