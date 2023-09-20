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簡單三步驟 讓熱狗口感更加豐富

編譯彭尚興／即時報導
熱狗。Image by em te from Pixabay
熱狗。Image by em te from Pixabay

現在秋意漸濃，但隨著美式足球季開踢，還有緊接而來的籃球季，一邊看球一邊吃熱狗可說是美國的偉大體育傳統之一。

美國人愛吃熱狗，其來有自。儘管許多飲食文明中都有將絞碎肉類塞入動物腸衣再加以風乾而製成的食物，但是將肉腸夾在麵包裡一起吃，可是道道地地的美國偉大發明。

究竟美國人有多麼愛吃熱狗？根據全國熱狗及香腸理事會(The National Hot Dog and Sausage Council)統計，國人一年消耗200億根熱狗，相當於平均每人每年吃下70根，其他國家根本難望其項背。

為了維護這項「世界第一」的榮譽，歷史上有無數自詡美食家紛紛獻策，試圖將熱狗的美味提升到新境界。但其中許多方法都嫌過於複雜或昂貴，有違熱狗簡單、平價的美國精神。有多年吧台和廚房實務經驗的網路生活雜誌UPROXX專欄作者強斯頓(Zach Johnston)建議只要三個簡單步驟，不用多花一毛錢，就可以讓一般麵包夾肉腸的滋味更加豐富。 

首先，將熱狗或肉腸對剖；沿著熱狗的長度切開約四分之三的厚度，翻開攤平。將剖面朝下放在烤網或煎鍋上，上方用重物壓住，例如另一個平底鍋，以免腸衣外膜遇熱收縮造成熱狗扭曲變形。

這麼做除了可以加大受熱面積，讓熱狗熟得更快更均勻之外，還可以逼出肉餡中的油脂和香氣，並在表面產生美麗誘人的焦痕。將剖面煎烤到六、七分熟，再翻面煎烤至全熟。記住，要持續保持重壓。

接下來，將麵包翻開，抹上奶油，調味，同樣放上烤網或煎鍋加熱至兩面焦脆。這樣不但可以增添麵包的香味和口感，更能夠防止吃到最後，麵包因吸收過多肉腸滲出的油脂而變得軟糊糊的。 

除了將熱狗夾進麵包之間，強斯頓極力推薦再加入其他餡料：「無論任何讓你快樂的食材，加進去就對了。」生菜沙拉，很好；早餐剩下的炒蛋，也行；洋芋片，棒極了！別管其他人怎麼說，只要你喜歡，沒什麼食材不可以。你將因此體會到熱狗前所未有的豐富口感。

足球 餡料

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