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怎麼吃才健康？ 10小時內吃完三餐 有利減重

編譯尤寶琪／綜合報導
晚餐早吃對短期減重有著顯著的結果。(Getty Images)
晚餐早吃對短期減重有著顯著的結果。(Getty Images)

跟家人一起共進晚餐有益健康，但你知道晚餐最佳時間是什麼時候嗎？根據波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)進行的研究，晚餐早一點吃更健康。

波士頓布萊根婦女醫院去年10月在「細胞代謝」(Cell Metabolism)期刊上發表的研究報告指出，「晚餐早吃」(early dinner)指的是要在睡前三到四小時前用完晚餐；這個用餐時間點與我們身體的晝夜節律相同，能讓身體有效消化食物、處理營養，並讓身體順利過渡到睡眠時的禁食模式，促進身體必要的恢復過程和更好的睡眠效果。

這項研究發現，早吃晚餐的人血糖水平較低，有助提升脂肪燃燒能力、改善睡眠品質，且體能表現也較好；而晚餐吃得較晚反會增加飢餓感、降低卡路里燃燒速度並增加脂肪的儲存，進而提高罹患糖尿病和心血管疾病的風險。

「今日美國報」(USA Today)報導指出，研究發現最佳飲食時間窗口，是要在10小時內吃完早餐、午餐和晚餐；「肥胖評論」(Obesity Reviews)期刊上的一項研究，在檢視了能量攝入對減重的影響後，也進一步證實了此發現。

該研究評估了九項隨機對照實驗組所得出的結論顯示，較早攝入能量，對短期減重有著顯著的結果；除了體重減輕外，胰島素阻抗、空腹血糖和低密度脂蛋白膽固醇水平也得到改善。

「吃出健康」(Eating Well)雜誌報導，研究發現晝夜節律會影響身體處理熱量的能力：「這意味著，下午5點用餐比在晚上8點用餐，更接近人體生物時鐘，進而影響減肥效果。」

健康網站Healthline在去年報導，減肥的人要吃得早，因為晚吃會導致身體脂肪增加；研究也發現，當其他因素都相同時，早餐吃最多熱量時，可最大程度幫助減重。

波士頓布萊根婦女醫院的研究顯示，晚餐早吃更健康。(Getty Images)
波士頓布萊根婦女醫院的研究顯示，晚餐早吃更健康。(Getty Images)
研究顯示晚餐早吃更健康，睡前三到四小時前用完晚餐最理想。(路透)
研究顯示晚餐早吃更健康，睡前三到四小時前用完晚餐最理想。(路透)

減重 血糖 波士頓

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