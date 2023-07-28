咖啡因是可樂6倍… 青少年瘋搶這款「網紅能量飲」 參議員喊查

受到兒童、青少年歡迎的PRIME飲料，被指其咖啡因含量過高可能具危險性，引發外界關注。(美聯社)

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)日前要求聯邦食品暨藥物管理局(FDA )調查由YouTube網紅羅根保羅(Logan Paul)、KSI推出的PRIME能量飲料，該款飲料在兒童、青少年之間廣受歡迎，但被指其咖啡 因含量過高可能具危險性，正受到議員及健康專家的關切與審視。

PRIME能量飲去年推出立即引爆熱潮，超市、雜貨店吸引大批人潮搶購，報導甚至指出有學生在校園以高價轉售。

PRIME標榜無糖、純素食，而與愈來愈多能量飲相同的是，PRIME也含有高含量的咖啡因，每12盎司含200毫克，約相當於六罐罐裝可樂或兩罐紅牛能量飲(Red Bull)。

如此高含量的咖啡因導致英國、澳洲 一些學校禁止PRIME，小兒科醫師警告PRIME可能影響孩童的健康，如心臟問題、焦慮及消化問題。

該能量飲的公司代表則為PRIME辯護，表示產品明確標示「不建議18歲以下兒童飲用」，該公司另有銷售一款不含咖啡因的運動飲料PRIME Hydration。

然而舒默發給FDA的信函指出，該公司旗下的兩款飲料在線上銷售幾乎沒有明顯的區別，導致許多家長以為買給小孩的飲料只是果汁，結果卻是「一罐咖啡因」；他呼籲Prime的廣告內容及聲明，包括能量飲的成分和咖啡因含量都應該受到調查。