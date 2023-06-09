四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

心臟科醫師最愛的晚餐之一是沙拉，可放蔬菜、莓果，以及冰箱裡有的任何東西。Getty Images

根據美國心臟協會的說法，攝取「有益心臟健康的飲食」是控制血壓 和減少心臟病 發作和中風 的關鍵因素；其中包括減少食用紅肉，吃大量的水果、蔬菜 和全穀物。

克洛達絲（Elizabeth Klodas）是位心臟病專家，她也認為營養是保持膽固醇水平和心臟健康的最重要因素之一。她遵循「植物性飲食」（plant-forward diet），意即吃很多蔬食，有時吃魚、偶爾吃肉。

她說，她是個「想吃素的人」（aspiring vegetarian），但素食並不適合每個人，因為有時並不現實，而且不是每個人吃了都感覺良好。克洛達絲分享了她經常做哪些晚餐來保持心臟的健康。

1.一大碗沙拉

克洛達絲說她經常享受一碗大沙拉作為晚餐，沙拉中會放蔬菜、莓果，以及她想到和冰箱裡有的任何東西；為了蛋白質，她會放些鷹嘴豆，有時加上煙燻鮭魚或雞蛋，但盡量以蔬菜為主。

至於調味料，克洛達絲會加入橄欖油和醋；她喜歡用白葡萄酒醋，而浸泡檸檬的橄欖油則是她的另一秘方。

研究顯示，素食可能降低心臟病發作、中風和心力衰竭的風險，特別是中年以後，並降低停經婦女的膽固醇水平，減少罹患心臟病的風險。

鮭魚搭配蔬菜，就是一頓營養豐富的晚餐。Getty Images

2.鮭魚配蔬菜

雖然盡可能多吃蔬食，但克洛達絲也愛吃魚。她喜歡慢烤鮭魚，與蔬菜一起食用，有時也配上義大利 麵；偶爾，她會把鮭魚換成雞肉。

吃魚是地中海飲食的關鍵部分，研究指出它能夠保護心血管健康。

番茄醬蝦烤義大利麵中的全麥麵條對心臟健康有益。Getty Images

3.番茄醬蝦烤義大利麵

克洛達絲說，她喜歡米粒麵。她有個私房食譜，在義大利麵上淋上番茄醬、羅勒和蝦，然後一起烤。趕時間的時候，克洛達絲會準備了一罐香蒜醬，用它來拌義大利麵和蝦，就是一道簡單的晚餐。

心臟病專家表示，燕麥、糙米和全麥麵條等複合式碳水化合物對心臟健康有直接助益。

偶爾想吃點肉時，可選擇雞肉或牛肉，加入辣醬中。Getty Images

4. 偶爾來點辣醬牛肉（beef chilli）或雞肉

美國健康協會推薦降血壓的得舒飲食（DASH）限制攝取紅肉，以減少罹患心臟病風險，而瘦肉、家禽和魚是最好的。

克洛達絲說，雖然肉類對她沒有什麼吸引力，但是偶爾她還是會煮點肉來吃。她會選擇雞肉、有時是牛肉，加入辣醬中，這些都是她會為晚餐準備的食物。