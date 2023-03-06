零卡飲料、甜品代糖含量高 增加罹心臟病、中風風險

丁四醇是玉米發酵後自然形成的糖分，完全沒有熱量，卻有普通糖的70%甜度，因此常被用來製造食品和飲料，例如「怪獸能源」（Monster Energy）飲料。取自Amazon網站

克里夫蘭診療所醫生發表的研究報告指出，常見的低熱量代糖丁四醇（Erythritol，又譯赤蘚糖醇）會提高心臟病 和中風 的風險， 減肥族請留意。

這群醫生在「自然醫學 」期刊發表的研究發現，丁四醇會促進血小板凝成有致命之虞的血塊。

丁四醇是玉米發酵後自然形成的糖分，完全沒有熱量（卡路里），卻有普通糖的70%甜度，因此常被用來製造食品和飲料，例如「怪獸能源」（Monster Energy）飲料、「黑羅頂」（Halo Top）品牌的冰淇淋和「追求」（Quest）營養吧無不拿來當作甜味劑，讓產品香甜可口。

「黑羅頂」（Halo Top）品牌的冰淇淋以丁四醇當作甜味劑，讓產品香甜可口。Getty Images

診療所心臟血管與代謝科學部主管海珍（Stanley Hazen）說，參加研究的人喝了含丁四醇人工添加劑的飲料之後，血液中連續好幾天血小板凝塊的風險遠高於飲食當中，不含這成分的人。

他說，聯邦公衛單位的飲食指南對於丁四醇以及食品成分標誌的規定，都很模糊，為了民眾健康，提高大家的健康意識，他認為政府應該提出更嚴格的管理規定。

海珍說，有些產品的成分標誌，根本不顯示「丁四醇」這個字眼，而用「用天然產品人工加甜」或「零糖分」等字句描述丁四醇。

他說，近年來，丁四醇等增甜劑極受歡迎，可是，確有必要對代糖的長期效應做深入的研究，｢心血管疾病是累積一段時間造成的，心臟病已成全球第一大死因，我們必須確定，入口的食物不是隱形的肇因。」

他和研究同仁經過3年的觀察，發現美國和歐洲4000多名志願接受試驗的人，如果血液當中含丁四醇成分，心臟血管出問題的機率大於其他人。分析血液和協小板的關係，也發現丁四醇似乎有促進血液凝塊的作用。

研究發現對低卡、低糖、低碳水化合物（醣）飲食的人，尤其有參考價值，因為糖尿病、肥胖症等疾病才「避醣」的人，恰好也是可能因此承受丁四醇不良副作用的人。