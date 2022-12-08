這棵「聖誕樹」會在歡樂派對上解體、消失

可以吃的「聖誕樹」很適合當作派對小點心，可愛的造型更增節日歡樂氣氛。圖截自delish.com影片

這棵可以吃的「聖誕樹」不僅是假日必備的開胃菜，而且適合當作餐桌上美味的裝飾品。金黃、泛著油光的「聖誕樹」製作簡單，不到1小時即可完成，很適合當作派對小點心，可愛的造型更增節日歡樂氣氛。

製作這棵「聖誕樹」的材料，許多可能家中廚房已經有了，比較需要特別準備的是：冷藏的披薩麵團和馬蘇里拉起司條。如果不是馬蘇里拉迷，就可隨意將它換成任何有彈性的起司——例如美國產的蒙特里傑克起司也很美味。

將麵球排成聖誕樹形狀後，烘烤至金黃色，然後再刷上奶油、帕瑪森起司和羅勒等香草。這部分可隨個人喜好更換香草，或添加一些大蒜粉或義式調味料。

材料：

1磅冷藏披薩麵團、蛋液 (1個雞蛋 加1湯匙水攪勻)、7根馬蘇里拉(mozzarella) 起司條、1/4杯融化奶油、1/2杯磨碎的帕馬森起司、1湯匙切碎的羅勒、1湯匙切碎的歐芹、1湯匙切碎的迷迭香、熱番茄紅醬(沾麵包用)

作法：

1. 將烤箱預熱至450°，在大烤盤上鋪上烘焙紙。將馬蘇里拉起司條切成1英寸的塊放置一旁。

2. 在工作檯面撒上些許麵粉，將披薩麵團切成兩塊。將每塊麵團拉長、擀成長方形，然後將麵團切成2英寸的正方形（總共33 個）。

3. 將切成塊的馬蘇里拉起司包入小麵團內，揉成圓球狀。將接縫面朝下放至烤盤，呈排列成聖誕樹形狀。將蛋液刷在麵團上，烘烤15 -20分鐘至呈金黃色。

4. 將融化的奶油、帕馬森起司和各種香草攪拌均勻，刷在烤好麵球上。食用時蘸上番茄紅醬趁熱吃。