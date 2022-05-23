NFL公羊隊遲友駿心痛亞裔遭歧視 樂為爭取權益發聲

洛杉磯公羊隊安全衛遲友駿是NFL百年歷史選秀順位最高的華裔球員。公羊隊提供

2019年NFL 選秀，洛杉磯公羊選擇了來自華盛頓大學的安全衛遲友駿（Taylor Rapp）；他是NFL百年歷史選秀順位最高的華裔 球員，且公羊隊在2022年超級盃決賽拿到冠軍。今年24歲的遲友駿希望自己越來越好，也希望能為亞裔 權益發聲。

遲友駿的母親遲燕來自上海，父親Chris是加拿大人。身為混血兒，遲友駿從來不諱言因為自己的長相曾經遭遇過不公。他說，即使是現在，身邊也會有人說一些針對亞裔的玩笑，雖然對方覺得是玩笑，但他鼓勵大家勇敢回擊或表達自己的不滿。因為疫情，很多亞裔遭遇了種族歧視和仇恨犯罪，看到那些亞裔老人被推倒的畫面，有些人因此死亡或受傷，他都覺得非常心痛和憤怒，這讓他想到住在西雅圖華人區的外公外婆。所以只要有機會，他都會願意站出來為亞裔的權益發聲，用自己實際的行動，告訴人們什麼是對的，什麼是錯的。

在遲友駿成長的年代，沒有華裔的美式足球運動員來做偶像，人們普遍認為華裔不適合從事美式足球。作為NFL中唯一的華裔面孔，遲友駿表示，「我一直希望自己的經歷可以鼓勵那些亞裔青少年，不要被律師和醫生這些職業束縛，要追尋自己的夢想，並為之努力奮鬥。不論你是誰，不論長得如何，只要你願意為了夢想，付出行動和努力，一切都有可能，他就是例子。」

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