亞裔副市長鄭博仁：華人不能一腳在亞洲、一腳在美國

亞凱迪亞市華裔副市長鄭博仁，也是一名資深律師，曾經做過聖伯納汀諾縣檢察官。記者邵敏／攝影

鄭博仁（Paul Cheng）是洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）的華裔副市長，也是一名出色的資深律師，曾經做過聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的檢察官。正值亞裔 傳統月，鄭博仁表示，亞裔一定要把兩隻腳都放在美國，「我們深愛美國，美國的其他人也會愛我們。」

出生在台灣，一歲時跟隨家人移民美國的鄭博仁指出，洛杉磯縣很多城市，亞裔現在已成為社會主流，「但很多華人 喊著說我們是美國人，卻一腳在亞洲、一腳在美國，我們一定要把兩隻腳都放在美國，這是我們的國家。」

亞凱迪亞市目前65%的居民是亞裔，35%非亞裔，面對這樣的人口結構，鄭博仁毫不諱言，亞裔已經成為這個城市的主流，「35%非亞裔的居民會不會害怕？當然怕，他們覺得城市改變了太多。」對此，他認為，成熟的亞裔需要學會容納其他族裔，「發出華人聲音很重要，但當華人成為主流時，就要包涵非華人的想法。不管是不是政治人物，我們所做的決定都是為了整個城市，不只是為華人，每個人都很重要。」

鄭博仁表示，他在成長過程中也遭遇過不公平待遇，「他們說話很難聽，讓我回到中國去。我剛來美國時，沒有華人願意為其他華人做事，但現在越來越多的華人站出來說，我們也是美國人，這是我當年沒有想到的。」

➤孟昭文：亞太裔應攜手發出更大、更有效的聲音

➤紐約市立醫院系統高級副總裁魏凱：盼為社會帶來改變

➤傑出華裔高球選手張斯洋：習慣不同文化相互交融

➤➤➤更多「亞太裔傳統月」精彩內容