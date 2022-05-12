YouTuber馮氏兄弟：努力展現自我文化 人們會更喜歡你

馮締文(左)、馮締雄兄弟十年YouTube博主生涯，為亞裔認同感到驕傲。陳婉菱／攝影

記者何卓賢 / 拍攝、剪輯

十年前自媒體時代興起之初，馮締文、馮締雄兄弟 (Fung Bros) 便加入了YouTuber的行列；在一則「亞裔 父母怎麼做 (Things Asian Parents Do)」的視頻爆紅後，自此他們成為亞裔博主的代表，將美食、跨文化以及族裔矛盾等用詼諧幽默的方式呈現給普羅大眾，「當你更努力地展現本源文化和歷史時，人們往往會更喜歡你」。

在馮氏兄弟位於曼哈頓 的家中，有著他們視頻中熟悉的背景——曼哈頓大橋、孔子大廈與華埠 ，這一切已經和他們的生活融為一體。馮締文說，爸爸在香港長大，媽媽則來自山東，「他們是尼克森打開國門後進入美國的第一批移民，從某種意義上說，他們是人們口中的少數族裔模範 (Model Minority)」。

在近十年的自媒體工作中，兩人理解了不同的文化定位、文化落差、個人動機和目標。「當你更努力地展現自己的文化和歷史時，人們往往會更喜歡你。他們一開始可能會持懷疑態度，甚至連你自己也可能開始自我懷疑。但長期來看，人們最終會看到你有骨氣、有遠見、始終如一。我認為這是人們需要理解的最重要事情。」兄弟兩人說，希望新一代的亞裔年輕人明白，你們必須擁有正確的價值導向，否則所做的一切都不會具有什麼影響，甚至只是在複製他人做過的工作；探究事情的核心，追根溯源，遵從本心。

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