我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市立醫院系統高級副總裁魏凱:盼為社會帶來改變

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

紐約市立醫院系統高級副總裁魏凱：盼為社會帶來改變

記者顏嘉瑩 / 紐約報導
魏凱在新冠疫情期間帶領著堪稱「震央中的震央」的艾姆赫斯特醫院，成功度過疫情。記者顏嘉瑩／攝影
魏凱在新冠疫情期間帶領著堪稱「震央中的震央」的艾姆赫斯特醫院，成功度過疫情。記者顏嘉瑩／攝影

記者何卓賢/拍攝、剪輯

台灣移民第二代魏凱(Eric Wei)，承襲家族願望成為一名急診室醫生，目前為紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)高級副總裁及首席品質官；在新冠疫情期間他帶領著堪稱「震央中的震央」的艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，成功度過疫情，入選「50位最具影響力的臨床醫學高管」。不過他表示，擔任醫生最重要的不是金錢、名利，而是每晚睡覺前，知道自己為社會帶來改變。

艾姆赫斯特社區有許多移民，在歷經疫情後，魏凱看到了醫療系統對移民社區的不公平，以及現有醫療基礎上的缺點；除了醫療系統的問題，魏凱說，疫情更揭發許多醜陋，像是數字攀升的仇恨亞裔犯罪案；「這些受害者年紀跟自己的家人、親人一樣，我感覺很害怕，但也拒絕相信人性本惡，我相信社會上良善的人還是很多的。」

魏凱說，自己在疫情期間失去了朋友、家人、岳父，各個場景畫面也還歷歷在目，但他對自己和團隊感到很驕傲；作為亞裔，他不認為亞裔在醫療領域中是被忽略的少數族裔，但的確在醫療領域中，亞裔領導者數量較少，他希望自己能夠成為模範，幫助大家相信，身為少數族裔的亞裔，也能夠在醫療領域中帶領著團隊，對社會產生貢獻。

傑出華裔高球選手張斯洋：習慣不同文化相互交融

台日混血謝明錦 挑戰失聰、單親媽、族裔及性別局限

紐約皇后學院首位華人校長 吳華揚要用文字語言改變世界

➤➤➤更多「亞太裔傳統月」精彩內容

亞裔 疫情 移民

上一則

亞裔傳統月 看亞裔廚師展示亞洲美食力量

延伸閱讀

紐約「新派中餐」正流行 中國菜也能吃得時尚

紐約「新派中餐」正流行 中國菜也能吃得時尚
紐約布碌崙8大道火災戶 返家居住恐需等上好幾年

紐約布碌崙8大道火災戶 返家居住恐需等上好幾年
NYC初步投票決漲租金 近百萬套住屋受影響

NYC初步投票決漲租金 近百萬套住屋受影響
紐約企業發展中心主任 助商家復興

紐約企業發展中心主任 助商家復興

熱門新聞

谷愛凌4日在紐約參加ESPN女性體育峰會，自信滿滿。(美聯社)

被網暴難以承受 谷愛凌：我沒有能力改變美中關係

2022-05-04 21:53
針對亞裔的種族歧視引起的暴力行為，讓不少華裔民眾壓力巨大。（記者和釗宇／攝影）

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

2022-04-29 12:50
樹新風所拍紐約法拉盛超市警察當場抓賊視頻。(取自樹新風視頻)

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

2022-04-30 15:02
紐約法拉盛街頭，是各位播主的主場拍攝地。(記者鄭怡嫣／攝影)

疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

2022-04-30 09:12
48歲的林靜怡。（記者張筠 / 攝影）

疫情改變你和我╱回顧疫情兩年生活 聽聽在美華人怎麼說

2022-05-02 16:45
謝明錦勇於迎接人生的各種挑戰。謝明錦提供

台日混血謝明錦 挑戰失聰、單親媽、族裔及性別局限

2022-05-04 16:33

超人氣

更多 >
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美國國科院新院士 7華人學者入榜

美國國科院新院士 7華人學者入榜
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點
老公執意打針「增雞」她嘿咻到怕 找律師哭求離婚

老公執意打針「增雞」她嘿咻到怕 找律師哭求離婚