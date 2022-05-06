紐約市立醫院系統高級副總裁魏凱：盼為社會帶來改變

魏凱在新冠疫情期間帶領著堪稱「震央中的震央」的艾姆赫斯特醫院，成功度過疫情。記者顏嘉瑩／攝影

記者何卓賢/拍攝、剪輯

台灣移民 第二代魏凱(Eric Wei)，承襲家族願望成為一名急診室醫生，目前為紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)高級副總裁及首席品質官；在新冠疫情 期間他帶領著堪稱「震央中的震央」的艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，成功度過疫情，入選「50位最具影響力的臨床醫學高管」。不過他表示，擔任醫生最重要的不是金錢、名利，而是每晚睡覺前，知道自己為社會帶來改變。

艾姆赫斯特社區有許多移民，在歷經疫情後，魏凱看到了醫療系統對移民社區的不公平，以及現有醫療基礎上的缺點；除了醫療系統的問題，魏凱說，疫情更揭發許多醜陋，像是數字攀升的仇恨亞裔 犯罪案；「這些受害者年紀跟自己的家人、親人一樣，我感覺很害怕，但也拒絕相信人性本惡，我相信社會上良善的人還是很多的。」

魏凱說，自己在疫情期間失去了朋友、家人、岳父，各個場景畫面也還歷歷在目，但他對自己和團隊感到很驕傲；作為亞裔，他不認為亞裔在醫療領域中是被忽略的少數族裔，但的確在醫療領域中，亞裔領導者數量較少，他希望自己能夠成為模範，幫助大家相信，身為少數族裔的亞裔，也能夠在醫療領域中帶領著團隊，對社會產生貢獻。

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