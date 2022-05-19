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南加東谷市首位華裔女市長 尤煜琳自豪能為社區服務

記者啟鉻 / 洛杉磯報導
南加東谷市首位、最年輕的華裔女市議員尤煜琳與幼子合影。尤煜琳提供
南加東谷市首位、最年輕的華裔女市議員尤煜琳與幼子合影。尤煜琳提供

南加內陸優秀的華裔女性民選代表尤煜琳（Jocelyn Yow），是河濱縣東谷市（Eastvale）建市以來第一位和最年輕的華裔女市議員，她在2021年1月輪值出任市長時，也締造加州各城市有史以來最年輕的有色人種女市長（youngest woman of color to become Mayor）的紀錄。尤煜琳說，雖然遇到很多挑戰，也有壓力，但她為自己有機會回饋社會、為社區服務而自豪。

尤煜琳1995年出生在北加州舊金山灣區一個亞裔移民家庭，父親是馬來西亞華僑，母親是越南華僑，來自難民家庭。尤煜琳的父母在加州聖荷西相識結婚，她一歲時，隨父母返回馬來西亞居住，在那裡生活了十餘年，在馬來西亞念到初中，並在當地華文學校學習，16歲時與弟弟在東谷市定居、上學。高中畢業後，升入河濱縣諾可社區學院（Norco College），並當選為最年輕的學生會主席。

作為華裔移民後代，尤煜琳認為在工作中經常感到華人文化與美國文化的差異。比如，美國民眾以自我為中心，而她在馬來西亞的華人社區長大，進入華校讀書，受傳統文化熏陶，講求家庭、社區為重，做事先為別人著想，然後再考慮自己，長輩們也這樣教育後代。但這些價值觀和美國文化有很大的不同。

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