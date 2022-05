南加東谷市首位華裔女市長 尤煜琳自豪能為社區服務

南加東谷市首位、最年輕的華裔女市議員尤煜琳與幼子合影。尤煜琳提供

南加內陸優秀的華裔 女性民選代表尤煜琳(Jocelyn Yow),是河濱縣東谷市(Eastvale)建市以來第一位和最年輕的華裔女市議員,她在2021年1月輪值出任市長時,也締造加州 各城市有史以來最年輕的有色人種女市長(youngest woman of color to become Mayor)的紀錄。尤煜琳說,雖然遇到很多挑戰,也有壓力,但她為自己有機會回饋社會、為社區服務而自豪。

尤煜琳1995年出生在北加州舊金山灣區一個亞裔移民家庭 ,父親是馬來西亞華僑,母親是越南華僑,來自難民家庭。尤煜琳的父母在加州聖荷西相識結婚,她一歲時,隨父母返回馬來西亞居住,在那裡生活了十餘年,在馬來西亞念到初中,並在當地華文學校學習,16歲時與弟弟在東谷市定居、上學。高中畢業後,升入河濱縣諾可社區學院(Norco College),並當選為最年輕的學生會主席。

作為華裔移民後代,尤煜琳認為在工作中經常感到華人文化與美國文化的差異。比如,美國民眾以自我為中心,而她在馬來西亞的華人社區長大,進入華校讀書,受傳統文化熏陶,講求家庭、社區為重,做事先為別人著想,然後再考慮自己,長輩們也這樣教育後代。但這些價值觀和美國文化有很大的不同。

