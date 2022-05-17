加州眾議員金映玉：夢想不怕大 總有一天會成真

南韓出生的金映玉表示，大夢想加上兩倍甚至三倍的努力，總有一天會夢想成真。記者楊/攝影

「一個來自南韓 的小姑娘，誰會想到在半個世紀之後，能成為全美現任的七名亞裔 國會眾議員 之一？如果金映玉可以，你也一定可以，而且可以更出色」，加州第39區國會眾議員金映玉（Young Kim）表示，夢想不怕大，大夢想加上兩倍、三倍的努力，總有一天會夢想成真。

金映玉說，她的家人與軍隊有著不解之緣。她的大姊來到美國之後不久就加入美國陸軍，在軍中先後服役長達28年。大姊在軍中認識了她的丈夫，同樣也是在軍中服役28年。金映玉在南加大時認識了後來成為她的先生的南韓新移民，得知他踏上美國領土的三個月內，就加入了美國陸軍，他的弟弟也加入了美軍。「我們家的直系親屬多人都是美國軍人，並以能夠報效美國為榮」，她表示，美國給與她和自己的家人很多機會，包括經濟保障和良好教育，使她有機會成為成功的女商人，更有機會走入國會山莊。

「如果你看到社會不公不義，不要只是抱怨，應該大聲講出來，站出來，參與進去，確保你的聲音被聽到」，金映玉表示，作為亞裔婦女，她特別想要鼓勵亞裔婦女，夢想不怕大，志向不怕高。她童年時代來美，誰會想到來自南韓的小女孩，在半個世紀之後會進入國會，服務大家？誰又會想到這個當年的小孩，現在正代表大家，參與制定可能對美國和人民的生活產生深遠影響的政策制定？「你要相信，金映玉能做的，你也能做，而且可以做的更好」。

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