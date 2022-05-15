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封面故事／業餘高球球后張斯洋 自信具有領袖潛質

記者啟鉻
張斯洋。 (圖皆由張斯洋提供)
張斯洋。 (圖皆由張斯洋提供)

華裔高爾夫球選手張斯洋（Rose Zhang），世界業餘女子高爾夫球選手排名第一。她不僅是有史以來首次獲得美國高爾夫球協會第120屆冠軍獎盃的華裔選手，學業也很突出，並因在美國高球界出色的表現，受到海內外華人高度關注。

來源：YouTube

時值亞裔傳統月，接受本報專訪的她對北京冬奧會華裔選手谷愛凌給予高度評價，希望未來自己能成為出色具有領導能力的人物。她的教練對她未來在高球生涯有更好的表現，也充滿期待。

張斯洋。 (圖皆由張斯洋提供)
張斯洋。 (圖皆由張斯洋提供)

★勇於迎接挑戰 全力以赴

現年18歲的張斯洋就讀史丹福大學一年級，為大學高爾夫球隊。她不到十歲就開始從事高球運動，指出雖在高球運動取得一些成績，但重要的是，選擇高球運動讓她生命充滿激情和力量。

對從事高球運動以來，遇到困難及挑戰時如何克服。張斯洋說，最具挑戰的是如何平衡好高球運動與在校學習。她一天24小時除了休息，主要就是運動和學業，挑戰性很大；有時參加高球比賽一段時間，不比賽時，就需要全心投入學業，彌補比賽沒有學到的課堂知識，不讓學業落後。坦言對在校運動員來說，都會面臨這種挑戰。此外，還需有社交能力，將自己的世界融入社會，還好她都能沉下心來，學習時就集中精力，運動時就全力以赴，按部就班地一一克服。

張斯洋說，雖然高球運動需要一定天賦，但也需要努力付出、不斷練習才有收穫，最重要的是要充分懂得這個道理，對於要努力去做的，就需要充滿激情去完成，而且要做得好。她總是保持無論怎樣在高球運動務必要全力以赴的念頭，不僅比賽想取勝，也是自己的熱愛。而事實證明，她從投入高球運動至今，這樣做是正確的。而且她對無論是學業還是運動，努力取得的一切，都感到自豪和驕傲！

張斯洋目前就讀史丹福大學。 (圖皆由張斯洋提供)
張斯洋目前就讀史丹福大學。 (圖皆由張斯洋提供)

★中美文化差異 早已習慣

談及作為華裔高球選手，是否感受到中美文化差異。張斯洋說，雖然出生在美國，畢竟父母是華裔，家庭生活仍充滿華人傳統文化，她也有很傳統的華人觀念。對這一點，也非常自豪。由於生活在南加州，所在城市有很多華人居民。但她的朋友圈很多元，既有華人，也有其他族裔朋友，有著不同國家背景和不同母語。她已經習慣不同文化的互相交融，並不感到有什麼不同。

對於成為有些人的偶像運動員，張斯洋表示，她只是從事喜愛的運動，盡自己最大努力激發所有運動愛好者的熱情。對是否成為高球愛好者的學習效仿偶像，認為並不太重要。

張斯洋。 (圖皆由張斯洋提供)
張斯洋。 (圖皆由張斯洋提供)

對是否具有領袖能力特質，張斯洋很自信自己具有領袖潛質。她說，在當今社會，具備領袖特質非常重要，除對自己更有責任感，也可以在團隊中發揮作用，並需具有交流互容的團隊精神，共同去完成一個總目標。她很善於與他人溝通，願意理解傾聽他人，這些要素也是領袖特質所需。她將朝這個方向一步一步地努力，直到成為一名出色的領袖人物。

談及谷愛凌時，張斯洋說，谷愛凌是出色的運動員，她在北京冬奧代表中國隊，年僅18歲，就在自由式滑雪大跳台賽奪金，成為這個項目最年輕的奧運冠軍，令人欽佩！雖然關於谷愛凌代表中國參賽有不少爭議，但她作為出色的運動員，運動精神不僅令華人世界鼓舞，也令世人讚賞；進一步說，對所有年輕運動員來說，她是一位令人效仿的偶像。

張斯洋。 (圖皆由張斯洋提供)
張斯洋。 (圖皆由張斯洋提供)

★教練充滿期待 一定更好

張斯洋的私人教練賓奈爾（George Pinnell）是George Pinnell Golf Academy的創辦人，他表示，在高球運動技巧、心理素質及能力等方面，張斯洋都有出色表現。她如此年輕，就在高球運動取得如此驕人戰績，是極具價值的球員，相信她未來在高球生涯一定會有更好表現。

張斯洋在贏得2020年全美女子業餘高爾夫球大賽冠軍後，再連續創造多項紀錄，成為女子業餘高爾夫球世界排名第一，繼而獲得由AT & T Byron Nelson頒發的2021年國際青少年高爾夫獎項，每年該獎項都頒發給幾位優秀年輕業餘選手。

目前就讀史丹福大學的張斯洋，希望深造與生物學有關專業。

張斯洋。 (圖皆由張斯洋提供)
張斯洋。 (圖皆由張斯洋提供)

高球 華人 運動員

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