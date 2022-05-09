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加州州大峽島分校校長姚理查 以亞太裔身分為榮

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加州州大峽島分校校長姚理查 以亞太裔身分為榮

記者丁曙╱洛杉磯報導
姚理查和他的第一代移民父母。（CSUCI）
姚理查和他的第一代移民父母。（CSUCI）

加州州立大學 (California State University) 理事會於今年1月26日任命姚理查（Richard Yao，譯音）博士擔任海峽群島加州州立大學(CSU Channel Islands)第四任校長。 

姚理查是菲律賓華裔，自2021年1月起擔任該校代理校長（interim president）。他在晉升校長後表示，「這是一個激動人心的時刻，在即將迎來建校20週年之際，學校已經準備好了，持續提高畢業率並且授予更多高質量的學位，更加豐富當地的范杜拉縣（Ventura）和聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）的居民和社區的生活。」

作為新移民特別是亞洲移民，教育通常是他們改變命運的主要途徑。姚理查說，他永遠感謝父母的犧牲和堅韌，兩老在1960年代移民美國，剛開始幾乎一無所有，但他們同時擁有一份最寶貴的資產——教育，這也為他們的長期成功奠定了基礎，不僅在事業上，並且幫助克服了身為中國和菲律賓後裔的無數挑戰。在成長過程中，父母始終強調教育學術的重要性，並且善用這個國家的許多機會。

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