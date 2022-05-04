台日混血謝明錦 挑戰失聰、單親媽、族裔及性別局限

謝明錦勇於迎接人生的各種挑戰。謝明錦提供

亞裔 女性謝明錦（Maki Hsieh）在美國勇於挑戰失聰、單親媽媽、族裔和性別的四個局限，不僅自己闖出新天地，還要代表亞裔發聲，爭取亞裔權益。謝明錦是一名精通13國語言的藝術家，是葛萊美最佳傳統流行音樂專輯、年度最佳二重唱 / 組合表演獎提名 者、也是亞裔名人堂的CEO 。

謝明錦是一名台日混血，她天生有聽力障礙，她的右耳失聰，左耳只有30%的聽力，而父母是在她小學四年級的時候才發現她有聽力異常，之前父母只覺得她喜歡創造自己的語言，經常亂跑亂跳，其他和常人無異，且拉小提琴、彈鋼琴都沒有障礙。直到她15歲來美國上學，做體檢才最終確診聽力的問題。

謝明錦人生第一個挑戰是克服先天聽力障礙，進入社會則挑戰亞裔如何在主流職場脫穎而出，接著又挑戰單親媽媽如何更「酷」。謝明錦在2019年選擇了人生的第四個挑戰，為亞裔的權益而努力。她加入亞裔名人堂（Asian Hall of Fame），成為CEO。她說，亞裔名人堂2004年成立於西雅圖，名人堂的宗旨是希望借助名人堂能加深種族之間的理解，防止仇恨亞裔時間再次發生，也為亞裔下一代爭取更多的機會和尊重。

➤紐約皇后學院首位華人校長 吳華揚要用文字語言改變世界

➤華裔男孩陳子天 幸運簽約美足紐約紅牛隊

➤波士頓市長吳弭：愈多亞裔從政 將有更強大發聲音量

➤➤➤更多「亞太裔傳統月」精彩內容