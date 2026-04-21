我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪中位數破10萬美元 5大AI難取代職業曝光

蔡岳勳87歲父爆家醜 傳與孫女爭4000萬台幣遺產

華人美甲店爆勞資糾紛 律師：員工離職做這3件事觸法

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加一家華資美甲店業者，近日對兩名前資深員工提出指控，認為其在離職前後涉及不正當...
南加一家華資美甲店業者，近日對兩名前資深員工提出指控，認為其在離職前後涉及不正當競爭行為，包括疑似挪用客戶資訊、籌備競爭門店，以及引導客戶流失等。示意圖。（取自Unsplash）

加州聖蓋博谷華人社區近日傳出一起圍繞美甲行業的商業糾紛，牽動「員工離職」與「客戶資源」之間的敏感界線。一家在當地經營多年的華資美甲店業者，對兩名前資深員工提告，認為其在離職前後涉及不正當競爭行為，包括挪用客戶資訊、籌備競爭門店，以及引導客戶流失等。

根據天恩律師事務所律師王甄妮提供的案例。兩名涉事員工均在該美甲店服務多年，其中一人擔任前台接待，長期負責客戶預約與資料登記。另一人則為美甲技師，與不少顧客建立了穩定的服務關係。在工作期間，兩人均可接觸包括客戶聯繫方式、消費習慣、預約紀錄及價格體系等在內的內部營運資訊。

業者Allen向律師透露，在兩人尚未正式離職之際，就已著手籌備並註冊一家新的美甲店，且新店與原店車程僅約10分鐘，服務內容高度重疊。更有店內員工反映，兩人在離職前後出現異常舉動，包括頻繁索取客戶聯繫方式、向客戶贈送小禮品，以及在服務結束後私下聯絡客戶等，懷疑為日後導流做準備。

Allen進一步指控，兩人離職後主動聯繫原有客戶，並將部分客源引導至新店消費，同時在新店採用相似的定價策略與服務模式，導致原店客戶流失、營收下滑。此外，其中一人還被指在離職後對店內員工散布負面言論，質疑店主經營能力與財務狀況，對團隊穩定與商譽造成影響。

為遏止相關行為，Allen委託王甄妮發出正式「停止侵權函」，要求對方立即停止使用任何客戶資料、終止招攬行為，並歸還或刪除相關數據，同時就已接觸的客戶作出書面說明，並保留進一步提起法律訴訟的權利。

對此，王甄妮表示，該案反映服務型行業常見的結構性矛盾：員工流動與客戶資源高度重疊。本案屬於典型的離職後不正當競爭與商業資訊使用爭議。她指出，加州法律允許員工離職後從事同業競爭，但前提是不得使用雇主的非公開商業資訊，亦不得在任職期間提前展開競業行為。若證據顯示員工在離職前已籌備競爭業務並導流客戶，可能涉及違反忠誠義務（Duty of Loyalty）及不正當競爭法。

在「商業秘密」的認定上，她進一步說明，關鍵在於該客戶資料是否具備非公開性、經濟價值，且企業已採取合理保護措施。若符合條件，即可能構成商業秘密侵權（Trade Secret Misappropriation）。比較之下，單純的客戶關係未必受到法律保護，必須證明其為系統化、非公開的數據資產。

王甄妮認為，此案也凸顯部分華人新移民企業在制度上的普遍缺口，包括未簽署保密協議（NDA）、缺乏員工手冊規範，以及數據保護機制不足。她強調，在加州市場，「可以競爭，但不能帶走客戶數據、不能在職期間挖角、更不能利用內部資訊搶奪客源」。

值得關注的是，在律師函發出後，其中一名涉事技師已意識到行為可能涉及法律風險，主動與原店主溝通。經多輪協商，該技師最終決定回到原店繼續任職，並配合修正先前的不當行為，包括協助將部分已聯繫或服務的客戶引導回原店，以減輕對業務的衝擊。

世報陪您半世紀

加州 華人

上一則

避免勞資糾紛怎麼做？ 律師：簽書面協議確保約束力

下一則

華人賣車忘了這件事 致連年收千元「幽靈」帳單

延伸閱讀

戴士樂律師樓 深耕華人社區30餘年 名律師Glen Kurtis專精房東房客糾紛

戴士樂律師樓 深耕華人社區30餘年 名律師Glen Kurtis專精房東房客糾紛
公司用AI復刻離職者續工作 網：被「煉化」 毛骨悚然

公司用AI復刻離職者續工作 網：被「煉化」 毛骨悚然
鄭博仁律師：員工「時間盜竊」7招 雇主慎防

鄭博仁律師：員工「時間盜竊」7招 雇主慎防
中國1外包員工中1500萬彩票 未辦交接秒離職…網炸鍋

中國1外包員工中1500萬彩票 未辦交接秒離職…網炸鍋
家中排行老四 老闆娘將滷菜店取名「四姐」 被索賠50萬

家中排行老四 老闆娘將滷菜店取名「四姐」 被索賠50萬
怪加州漲薪 連鎖速食加盟商破產 影響59店

怪加州漲薪 連鎖速食加盟商破產 影響59店

熱門新聞

David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
好市多上架Lee's Coffee越南冰咖啡，價格實惠。（記者邵敏／攝影）

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

2026-04-13 21:36
設計師Alejandro Núñez Vicente（下）與事業伴侶Clara Service Soto（上）在德國漢堡國際航空內裝博覽會展示雙層飛機座椅概念「Chaise Longue」最新全尺寸實體模型。（取自Chaise Longue）

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

2026-04-15 23:21
理財專家表示，只要調整購物方式與生活習慣，退休族能在日常採買中省下一筆可觀費用。（記者劉子為/攝影）

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

2026-04-18 19:33
華裔冰島爵士女伶林冰（Laufey Lín Bing Jónsdóttir）新歌「Madwoman」MV中，以60年代風格泳池派對為主題，集結多位亞裔名人同框，包括劉美賢，陣容豪華。（林冰官網https://www.laufeymusic.com/）

冬奧冰后劉美賢賽後「不務正業」近期在MV中客串

2026-04-13 21:56

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光
台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜