疑遭諾羅病毒汙染 多州召回部分海鮮

諾羅病毒會導致嘔吐與腹瀉。（CDC）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，美國食品暨藥物管理局（FDA ）宣布，美國多州販售於2月13日至3月3日之間捕撈的部分海鮮，因可能遭受諾羅病毒（norovirus）汙染被召回，敦促各地餐廳與零售商將該產品銷燬。

召回的品項包括由盧米印第安商業委員會（Lummi Indian Business Council）在華盛頓州德雷頓港（Drayton Harbor）捕獲的馬尼拉蛤蠣（Manila clams）。這些蛤蠣已運往紐約、亞利桑納、加州、佛羅里達、喬治亞、伊利諾、內華達、俄勒岡和華盛頓等州的餐廳。FDA稱，貝類可能是病原體來源，且有機會發生食品加工設備交叉污染。

諾羅病毒又稱諾沃克病毒，是種傳染性極強的環狀病毒，急性腸胃炎（食物中毒）主要元兇之一，有時也稱「腸胃流感」，其特徵是「一人得病，全家遭殃」。感染病毒後，12至48小時內可能出現腹瀉、嘔吐、惡心、胃痛、發燒、頭痛和全身痠痛等症狀。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），感染者通常在一至三日內康復，但康復後仍可能在數周內散播病毒。目前尚無特效藥，若出現相關症狀的消費者，應聯繫醫療機構。