快訊

歷年最高 美關稅政策衝擊在中外企 受負面影響者近7成

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

疑遭諾羅病毒汙染 多州召回部分海鮮

編譯陳盈霖／綜合報導
諾羅病毒會導致嘔吐與腹瀉。（CDC）
諾羅病毒會導致嘔吐與腹瀉。（CDC）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）宣布，美國多州販售於2月13日至3月3日之間捕撈的部分海鮮，因可能遭受諾羅病毒（norovirus）汙染被召回，敦促各地餐廳與零售商將該產品銷燬。

召回的品項包括由盧米印第安商業委員會（Lummi Indian Business Council）在華盛頓州德雷頓港（Drayton Harbor）捕獲的馬尼拉蛤蠣（Manila clams）。這些蛤蠣已運往紐約、亞利桑納、加州、佛羅里達、喬治亞、伊利諾、內華達、俄勒岡和華盛頓等州的餐廳。FDA稱，貝類可能是病原體來源，且有機會發生食品加工設備交叉污染。

諾羅病毒又稱諾沃克病毒，是種傳染性極強的環狀病毒，急性腸胃炎（食物中毒）主要元兇之一，有時也稱「腸胃流感」，其特徵是「一人得病，全家遭殃」。感染病毒後，12至48小時內可能出現腹瀉、嘔吐、惡心、胃痛、發燒、頭痛和全身痠痛等症狀。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），感染者通常在一至三日內康復，但康復後仍可能在數周內散播病毒。目前尚無特效藥，若出現相關症狀的消費者，應聯繫醫療機構。

洛杉磯 FDA

專家示警 廣東食腦蟲首現美西 食用蝸牛、蝦蟹可能感染

再添3食品疑含碎玻璃 Trader Joe's召回

Trader Joe's雞肉燒麥等熱門食品召回 恐含玻璃碎片

非新冠也非流感 呼吸道病毒HMPV北加正流行

紐約州流感患者飆升 醫生：快打疫苗

逾千鳥類病死 新州關閉公園防禽流感

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

