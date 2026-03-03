諮詢AI聊天機器人健康問題 宜保護個資

在向AI諮詢健康問題之前，應注意保護自己隱私。（ChatGpt網頁）

人工智慧聊天機器人已發展到神通廣大、幾乎事事皆有答案的地步，但你在向AI諮詢健康問題之前，自己須要先做一些功課才能獲享其益。

美聯社報導，全球有數億人正開始使用聊天機器人尋求建議，科技公司推出專門用於解答健康問題的程式也出現端倪。今年1月OpenAI推出了ChatGPT Health，這是其聊天機器人的新版本。公司表示ChatGPT Health可以分析用戶的醫療記錄、健康應用程式和穿戴式裝置數據，從而回答健康和醫療問題。

另一家AI公司Anthropic也為其Claude聊天機器人的部分用戶提供類似功能。兩家公司都表示，他們的程序（被稱為大型語言模型）不能取代專業醫療服務，也不該用於診斷疾病，聊天機器人可以總結和解釋複雜的檢測結果，幫助用戶做好就醫準備，或分析隱藏在醫療記錄和應用程式指標中的重要健康趨勢。

我們該如何看待這類程式？首先，聊天機器人可以提供比Google搜尋更個人化的信息。一些曾與 ChatGPT Health 及類似程序合作的醫生和研究人員認為，它們比網路搜尋的現狀有所改善。但AI平台並非完美無缺，它們有時也會產生幻覺或提供錯誤建議，但它們產生的資訊比患者透過谷歌 搜尋找到的資訊有可能更個人化、更具體。

一位ChatGPT Health用戶與AI對話後，要求聊天機器人提供他的健康狀況總結 。(圖片來源: 美聯社得自OpenAI公司)

最新聊天機器人的一大優點在於，它們能夠結合使用者的醫療記錄（包括處方、年齡和醫生筆記）來回答問題。即使您尚未授權AI取得您的醫療信息，專家建議您盡可能向聊天機器人提供詳細資訊，以提高其回答的準確性。

如果您出現令人擔憂的症狀，應該跳過AI諮詢。專家強調，在某些情況下人們應該跳過聊天機器人，立即尋求醫療協助。呼吸急促、胸痛或劇烈頭痛等症狀可能預示著緊急狀況。

在上傳任何健康數據前，請先考慮您的隱私。AI機器人帶來的許多好處都源自於用戶分享個人醫療資訊。但你務必了解，與AI公司分享的任何資訊都不受通常保護敏感醫療資訊的聯邦隱私法的保護。

另外，就像諮詢人類醫生一樣，如果一個聊天機器人的意見沒有讓你心安，你可以尋求「第二個AI意見」（second AI opinion）。