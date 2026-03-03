選民身分識別提案 簽名數過公投門檻

照現行法，選民在登記投票時需宣示保證自己為美國公民。（美聯社）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，由加州 共和黨人領導的「加州選民身分」（Voter ID）提案，似乎已獲得足夠支持，有望納入11月選票上。該提案要求加州選民在投票時出示身分證明，並規定選舉官員需核實登記選民的公民身分。

支持者表示，他們已收集超過130萬個連署簽名，進入下一個正式逐縣審核程序。各縣選舉官員需確認連署者是已登記的加州選民，有效簽名數至少需達87萬4641個。

根據加州州務卿（California Secretary of State）辦公室，按照現行法，選民在登記投票時需宣示保證自己為美國公民 ，提供識別資訊，如出生日期、駕照號碼或社安號碼（SSN）末四碼。

上述提案將修改憲法，另外要求選民在投票所投票時，需出示政府核發的身分證明文件，或在郵寄投票時提供政府核發證件末四碼；州政府應選民要求發放選民身分證；及選舉官員每年報告各縣已核實公民身分證的選民比例等。

加州研擬該提案，正值全國對選舉程序信任度疑慮提高之際，這種不信任部分源於川普總統對2020年選舉存在大規模舞弊的無證據指控。

支持者主張，其他已實行選民身分證的州，在選舉參與率上有所提升，包括少數族裔投票率增加。但反對者表示，該提案可能威脅符合資格選民的憲法權利，特別是那些可能無法取得所需文件的選民，且認為類似限制並無必要，因非公民投票在現行法律制度下本屬違法，且並不常見。

這場辯論亦反應華府兩黨在是否要求選民登記時提供身分證明文件的問題上存在的分歧。眾院共和黨人在2月初通過類似法案，但該項名為「拯救法案」（SAVE Act）在參院陷入停滯。