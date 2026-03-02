劉美賢受訪說「mog」 將成流行語？

冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

洛杉磯NBC 4電視台報導，今年冬奧摘下女子單人滑冰金牌，20歲華裔劉美賢 （Alysa Liu），不僅成為24年來首位奪得此項目金牌的美國選手，其獨特造型與開朗自在的比賽態度，也在青少年間掀起話題。當被問到比賽策略時，她眼帶笑意地說：「我覺得這次比賽主要目標是去『mog』……，希望我做到了。」

究竟什麼是「mog」？是否又是另一個網路用語？根據Urban Dictionary定義，mogging意指「當你以驚人的速度和角度輾壓對手，讓對方看起來相形見絀。」

教師兼內容創作者林賽（Philip Lindsay，網名Mr. Lindsay，自稱「OG學生翻譯」）曾在線上解析「mogging」這個詞。他在影片中表示：「mog、mogged或mogging核心意思是，外表或氣質上顯得比別人更優越。」

他告訴TODAY.com，這個詞過去曾被當作「Alpha Male of the Group」（團體中的主導男性，簡稱AMOG）的縮寫。它源自某些在網路上宣揚有毒男子氣概的群體。林賽在去年一段影片中坦言：「很不幸，它的起源並不是很好。」他也指出，「sigma」、「alpha」及「mewing」等詞，都來自類似的文化背景。

不過他補充，「幸運的是，就像許多詞一樣，在社群媒體文化使用下，已某種程度被『去毒』。如果你的孩子使用這個詞彙，多半是無害或帶點反諷的方式。不過，了解它的意義與起源仍然重要，在某些語境下，這個詞可能帶有些汙辱性，甚至有負面影響。」

儘管林賽表示這個詞已去毒化，但近期所謂「顏值對決」（mog wars）再度成了流行趨勢。在他2月21日發布於抖音（TikTok）影片中，解釋這是一種以外貌為主的激烈競爭，主要發生在幾位男性內容創作者間。簡單來說，「mog wars」強調「誰看起來更帥」，而非「誰是更好的人」。他認為「我們應留意這些詞在網路上，對男性所傳遞的理念與價值觀。」

至於劉美賢使用這個詞，林賽認為「可能與mog wars無關」。他說，現在很多年輕人會用「mog」形容自己在能力上壓過對方。舉例來說：「若兩個男孩同時跳起來接球，其中一人接到，另一人沒有，就會說『Yo，我mog你了！』。」

他認為劉美賢當時應該是基於這種情境使用該詞，她那樣說的意思百分之百是「我要上場，然後比所有人更出色。最後她贏得金牌，確實mog了比賽。」