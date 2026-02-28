法官裁定 逾2萬移民卡車司機執照暫時保留

加州法官裁定，逾2萬移民卡車司機暫時保留其商業駕駛執照。(路透)

ABC 7電視台27日報導，加州 高等法院25日裁定，加州政府必須允許超過2萬移民卡車司機暫時保留其商業駕駛執照。川普政府此前一直施壓要吊銷這部分執照，此裁決為面臨生計威脅的司機們提供喘息機會。

此案源於美國運輸部多次敦促加州車管局（DMV），要求撤銷尋求庇護者及擁有臨時合法身分移民的商業駕駛執照。聯邦政府 稱，這些駕照在有效期限上存在爭議。加州DMV隨後屈服於聯邦凍結資金等壓力，於去年秋天向2萬多司機發出通知，告知其執照將在60天內失效。

「亞裔法律核心小組」（Asian Law Caucus）與「錫克教聯盟」（Sikh Coalition）等法律倡議團體，在DMV發布通知後代表司機提告，指州政府未遵循正當程序撤照，州政府被迫將失效期延至3月6日。此舉引發聯邦政府不滿，運輸部1月宣布扣留1.6億美元的聯邦公路基金作為懲罰。

加州高等法院25日的裁決，使這2萬多名司機的商用駕照可以在3月6日後繼續使用；儘管司機們在法庭上慶祝初步勝利，但加州政府律師警告，此裁決可能引發連鎖反應。川普政府此前威脅，若加州不配合撤照要求，聯邦可能全面剝奪加州核發商業執照的權限。

加州司法部律師Barbara Horne-Petersdorf表示，強制DMV維持這2萬張駕照，將使州政府面臨「極大風險」，因為聯邦可能採取更激烈的報復行動。目前加州共有約70萬商業駕照持有人，範圍涵蓋大貨車至校車司機。

許多受影響的司機來自華人社區。本報此前有報導，有華人司機的生活完全仰賴卡車送貨生意，還有的曾投資大部分積蓄購買卡車。倘若駕照被撤，對其生活無疑是毀滅性打擊。華人卡車司機協會曾表示，駕照吊銷風波，已經嚴重損害眾多司機利益，並擾亂許多小型卡車運輸企業的營運。

此外，司機短缺已對供應鏈造成實質影響。貨運經紀人辛格（Gunveer Singh）指出，由於移民司機短缺，部分跨州貨運成本已飆升超過35%。

加州政府目前也正針對1.6億美元經費遭扣押一事，對聯邦運輸部提告。