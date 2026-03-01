酒鄉澤國／加州葡萄酒大多無糖 消費者卻誤解

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
想參觀葡萄酒製作程序或品酒，gogrape.com是一個很好的起點。
大部分加州葡萄酒是沒有糖的，但許多美國的消費者認為它們含有很多的糖，是什麼原因造成了這麼大的誤解？

舊金山紀事報報導，根據葡萄酒市場委員會的最新民調，47%的消費者認為葡萄酒含糖量很高。更甚者，其中53%的人認為這些糖是在釀造過程中添加進去的。這讓人聯想到釀酒師站在高台上，將工業用大袋裝的糖倒入釀酒桶的畫面。

但絕大多數葡萄酒都是「乾型」（dry）的，這意味著不含任何添加糖或殘留糖。如果葡萄酒中確實含有糖，那是殘留糖而非添加糖，殘留糖是葡萄汁在發酵前所含的天然糖分。事實上，在美國釀酒過程中添加糖是違法的。但如此多的美國人持有相反的觀點，這反映了我們社會目前與酒精的關係。

在這個崇尚健康的時代，糖是美國人眼中的「大敵」之一。委員會對1500名消費者進行的調查也詢問了那些表示飲酒量減少的受訪者，他們最關心的兩件事是卡路里和糖，需要說明的是，葡萄酒確實含有卡路里，就像所有酒精飲料一樣。

如果您也對此感到困惑，以下是簡要說明：釀酒要使用葡萄汁，葡萄汁中含有大量糖分。當葡萄汁發酵時，酵母會將糖分轉化為酒精。當所有糖分都被消耗殆盡時，葡萄酒的發酵過程就完成了。因此，餐酒也就是非甜酒或加強型葡萄酒，從定義上來說是無糖的。

當然，也有例外情況。釀酒師可以在發酵完成前終止發酵，從而在葡萄酒中保留一些殘糖（並降低酒精度）。一些甜酒或半乾型葡萄酒，尤其是雷司令葡萄酒（Rieslings），有時會保留少量殘糖來平衡其較高的酸度。

此外，也有一些情況下會添加某種類型的糖。釀造香檳法葡萄酒（Champagne-method wine）時，會在過程的最後階段加入「糖液」（dosage）以平衡酸度。雖然在美國，在餐酒中添加糖是違法的，但添加葡萄濃縮汁卻是合法的。這種糖漿狀的混合物中，最知名的品牌是「Mega Purple」，可以增加酒的甜度。

「我們對此感到震驚，」委員會主席薩奇（Liz Thach）在談到民調結果時說。她尤其關注的是，21至39歲族群對葡萄酒含糖量的誤解更為嚴重。在這個年齡段，54%的人認為葡萄酒含糖量高，而嬰兒潮世代中僅占37%。

因此，薩奇表示，許多年輕人現在轉而選擇像硬蘇打水這樣的飲料，這些飲料都標榜自己低卡路里。在薩奇看來，解決方法很簡單：酒莊應該在酒瓶上貼上「沒加糖」（no sugar added）的標籤。

