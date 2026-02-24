我的頻道

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

學者：取消高中SAT 大學新生程度跟不上

編譯組／綜合報導
有加州教授指出，加州州立大學系統自2022年取消SAT或ACT考試作為大學入學要求後，現時該大學充斥著學習能力預備不足的學生，使得退學率高達25%。（美聯社）
加州州立大學系統於2022年取消大學入學的「學術能力評估測試」（SATACT）成績要求。然而，最近有學者對此帶來的後果提出警告，指現時在大學的課堂內，看到了「學習缺陷」，認為過去以對學生的「融合度」（inclusivity）為由取消如SAT或ACT的標準化考試，對學生實是有害無益。

該學者為加州長堤州立大學（California State University, Long Beach）經濟學教授梅斯（Andrea Mays）。她接受福斯新聞數位頻道（Fox News Digital）訪問時指出，目前的大學生中，許多人在新冠疫情期間以網課渡過中學階段，上到大學其實對基礎課程的學習準備不足，而州立大學系統取消SAT成績作為大學入學要求，則是另一個造成大學生學習準備不足的重要原因。

梅斯說，學生的學習準備不足，已令輟學率大幅上升，達到25%的學生退課。當中以數學能力尤為關鍵，許多學生就此準備不足，有些學生甚至對她說，不懂得計算百分比的變化。

現任加州州立大學代理校長雷利亞（Steve Relyea）在2022年大學入學試（SAT或ACT）取消時，曾表示此一決定是為了「創造公平競爭環境」，為學生提供更多成功機會。此決定作出之前，招生諮詢委員會曾以一年時間作出研究，發現與高中的平均成績點GPA相比，SAT在預測學生成功的意義上，「幾乎沒有額外價值」。此後，入學的大學生以更多的元素作錄取標準，重點放在特定高中課程的平均績點、課外活動及社會經濟因素。近年，多個活躍團體包括全美最大的教師工會，均強烈反對像SAT一類的標準化考試。

梅斯教授說，她從加州州立大學系統取得的說法，指取消SAT考試是為了「包容」（inclusive）更多學生。她回應說，自己絕對支持校園的共融度，校園內的程度亦很多元，但若告訴人們是為了包容，實際上卻令到學生入學後難以應付學業，那就是一種「欺騙」。

她說：「假裝學生在學習準備度方面存在重大差距的情況不存在，實是不公平……沒有理由不以SAT考試作為篩選學生是否具備大學學習能力的依據。」她最近還在《橙縣紀事報》上發表了一篇題為《加州州立大學恢復SAT考試──否則就承認我們辜負自己的學生》的評論文章。

對於包容更多不同能力的學生進入大學的觀點，梅斯教授指出高中學校存在異質性，而大學入學能力的評估應該採用何種標準，確實存在討論空間，例如她提到已有人做過研究，可以改革SAT的考題，以致某群學生在某些題型表現不佳，可以在其他題型上取得更好的成績。

