年薪10萬 實際購買力不到7萬 ？

洛杉磯訊
一項最新研究指出，在加州多個大城市，即便年薪達十萬美元，實際到手能用的錢不到6萬6千美元，比很多其他城市少超過兩萬，想過舒適生活並不容易。洛杉磯多城市成本非常高。（示意圖取自pexels）
一項最新研究指出，在加州多個大城市，即便年薪達十萬美元，實際購買力卻不足6萬6000美元，比很多其他城市的購買力少超過兩萬，想過舒適生活相當不容易。

近日由ConsumerAffairs發布的研究顯示，六位數薪資過去常「被視為是重要的財務里程碑」，但現在年收入至少10萬美元，「已不再能保證在美國許多城市過上舒適生活」。這份研究報告指出，在某些地區，年薪10萬美元甚至「僅足以維持基本生存」。

研究人員表示，「即使達到10萬美元年薪，在美國各地區的實際購買力差異很大。由於美國各地州稅與地方稅率差異極大，實領薪資會因地點不同而出現顯著差異。但稅收只是影響因素之一；住房與日常生活開支，同樣會迅速侵蝕可支配收入。」

六位數收入究竟在哪些城市最具實際價值？ConsumerAffairs針對該問題，研究了美國100個大城市，算出薪水實際購買力後發現，加州的生活壓力顯然偏高。

在六位數薪水購買力最低的十城市中，有八座在加州，其中五座南加州城市並列第四。名單上包括舊金山、奧克蘭和紐約市，而並列第四名的南加州城市則有爾灣、安那罕、聖塔安那、長堤市和洛杉磯。此外，檀香山與聖荷西也在榜上。

研究人員指出，南加州這些城市會並列，是因為它們都屬於「洛杉磯—長堤—安那罕都會區」。另外，上榜的十座城市也都是全美生活成本最高的地方。高昂的生活成本與稅負讓六位數薪資大幅縮水，造成居民名義收入與實際購買力出現明顯落差。

在這十座購買力最低的城市中，只有紐約市面臨州稅和城市所得稅雙重負擔，其餘九座城市雖無地方所得稅，但州稅都較高。

至於在美國年薪10萬美元購買力最高的城市是哪？根據這份報告，答案是德州的拉雷多（Laredo）。扣掉稅後實際可支配收入約為8萬9864美元。事實上，多個德州城市在購買力上名列前茅，主要原因是德州沒有州稅和地方所得稅，而且整體生活成本相對低廉。

購買力最高的十座城市還包括：El Paso、Lubbock、Corpus Christi、Memphis、San Antonio、New Orleans、Tulsa、Wichita、及Fort Wayne。研究人員指出，這些城市的稅後收入價值全美最高，使年薪10萬美元的實際購買力，相當於在全國平均物價下能花超過8萬美元，生活相對寬裕。

