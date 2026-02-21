優勝美地遇冬季風暴 「火瀑布」未來數日恐難再現

我的頻道

編譯組／綜合報導
優勝美地公園宣布：冬季風暴來襲，「火瀑布」現象「極不可能」出現。（本報檔案照）
優勝美地公園宣布：冬季風暴來襲，「火瀑布」現象「極不可能」出現。（本報檔案照）

舊金山紀事報報導，優勝美地國家公園（Yosemite National Park）官員16日警告，隨著強勁冬季風暴席捲該地區，著名的馬尾瀑布（Horsetail Fall）「火瀑布」（Firefall）奇觀，即夕陽將酋長岩（El Capitan）巖壁上的瀑布映成橙色的短暫時刻，在未來數日恐難得見。

多條道路及設施已關閉或即將關閉。公園宣布，從西側120號公路延伸至優勝美地谷地的Big Oak Flat路將於23日臨時關閉，管理方計劃24日早晨重新評估。公告稱Badger Pass路也已臨時封閉。公園表示，41號和140號公路仍可通往優勝美地，但車輛必須安裝防滑鏈。

國家氣象局（National Weather Service）官員16日晚間，對優勝美地谷及周邊內華達山脈地區發布冬季風暴預警，有效期至25日晚10點，預報將出現強降雪及高達每小時60英里的陣風，並警告出行可能「極其困難甚至完全無法通行」。公告預測，海拔6000英尺以上區域將積雪3至5英尺，高海拔地區積雪更深。

公園管理方敦促遊客攜帶防滑鏈，並做好延誤及道路封閉的準備。因強風暴雪影響，所有露營地及Curry Village至少將關閉至25日周三晚間。

公園聲明稱：「包括優勝美地谷（Yosemite Valley）在內的園區大部分區域正遭遇降雪，暴風雪天氣將持續至周末。」管理人員表示：「受未來數日乃至整個周末的陰雲天氣影響，馬尾瀑布極不可能在日落時分被照亮。」他們補充，因天氣原因，通往觀景點道路的步行路線「已關閉」。

每年冬季若條件適宜，夕陽會以完美角度照射馬尾瀑，使飛瀉而下的水流在El Capitan巖壁上形成逆光效果，呈現出熾熱的橙色光芒，宛如熔岩流淌於花崗岩壁的奇觀。

這場短暫的「火瀑布」奇觀已成為優勝美地最受追捧的季節性景觀，每年2月吸引數千遊客湧入優勝美地谷，其中不乏渴望捕捉這一現象的攝影師和觀光客，相關影像常在社交媒體廣泛傳播。公園管理方表示，2026年的觀賞期為2月10日至26日，但實際呈現效果取決於水流強度、晴朗天氣與落日角度的微妙組合。今年受到氣候影響，「火瀑布」可能看不到了。

此前剛經歷了觀賞「火瀑布」現象的擁擠開園周末。在14日現象出現前約兩小時，優勝美地谷的停車場已達飽和。公園下午3點30分發布警報稱：「優勝美地谷所有停車位已滿，請勿進入該區域。」

優勝美地 觀光 舊金山

南加重現超級花海萬事俱備 就怕強風

遇難滑雪隊為何選走危險路線？太浩湖雪崩留疑點

