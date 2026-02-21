我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

遇難滑雪隊為何選走危險路線？太浩湖雪崩留疑點

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
太浩湖是滑雪聖地，依地形訂出雪崩暴露風險等級，供滑雪者評估。圖為太浩湖積雪美景。（美聯社）
太浩湖是滑雪聖地，依地形訂出雪崩暴露風險等級，供滑雪者評估。圖為太浩湖積雪美景。（美聯社）

太浩湖雪崩事件中遇難的滑雪隊，似乎是選擇了許多路徑中最危險的一條，負責帶隊的嚮導公司現在受到諸多質疑。

舊金山紀事報報導，那11名滑雪客和4名嚮導在離開唐納峰附近的山間小屋後即遭遇致命雪崩，他們似乎選擇了一條撤退路線比較長、比較難行的路線，這條路線包含的地形較容易發生雪崩。

團隊中有9人已被確認罹難或預期已遇難，其中包括6名來自舊金山灣區、太浩湖和愛達荷州的女性朋友，以及3名黑鳥山地嚮導公司（Blackbird Mountain Guides）的員工。

根據事故發生的地點推斷，該團隊似乎在17日中午之前離開了蛙湖（Frog Lake）的小屋，沿著城堡峰步道（Castle Peak trailhead route）向西北方向行進，這條步道最終到達80號州際公路北側，與博雷爾山度假村隔路相望。目前尚不清楚嚮導和滑雪客的車輛停放位置。

據擁有這些滑雪小屋的特拉基-唐納土地信託基金會稱，這條路線穿越坡度高達60度的陡坡，在雪崩地形暴露等級ATES（Avalanche Terrain Exposure Scale）中被評為「複雜」（Complex）或「3級 」（Class 3），是僅次於「極端」（Extreme）的第二危險等級。ATES由加拿大國家公園管理局制定，並在美國廣泛使用。

文件和地圖顯示，小屋東側有一條較長、較平坦的路線通往約翰遜峽谷（Johnson Canyon）的路線，土地信託網站上將其評為「簡單」（Simple）或「1 級」。最低等級為0 級，表示沒有已知的雪崩風險。

那場寬約100碼的雪崩發生在他們離開蛙湖的起點附近。此前，他們在蛙湖已享受三天的野外滑雪，接著一場巨大的暴風雪襲來。內華達縣警局表示，他們正在調查這群人為何選擇冒險進入極端天氣，而不是留在小屋裡休息，以及是否存在刑事過失導致這場悲劇。19日在暴風雪持續肆虐的情況下，當局仍在努力搜尋罹難者的遺體。

加州職業安全與健康管理局（Cal/OSHA）表示，他們已對黑鳥山地嚮導公司啟動單獨調查。遇難女性的家屬發表聲明稱，他們「有很多疑問沒有得到解答」。

世報陪您半世紀

舊金山 暴風雪 加州

上一則

優勝美地遇冬季風暴 「火瀑布」未來數日恐難再現

下一則

專家：想加油 周日最實惠

延伸閱讀

冬奧╱自由式滑雪男子U池 美國費雷拉摘金

冬奧╱自由式滑雪男子U池 美國費雷拉摘金
冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？
冬奧／滑雪登山 俄選手以個人中立運動員身分奪銀

冬奧／滑雪登山 俄選手以個人中立運動員身分奪銀
太浩湖雪崩 多名罹難者身分確認 包括馬連縣居民、史丹福大學校友

太浩湖雪崩 多名罹難者身分確認 包括馬連縣居民、史丹福大學校友
關鍵問題：滑雪者為何在暴風雪中離開避難所？

關鍵問題：滑雪者為何在暴風雪中離開避難所？
加州太浩湖以北雪崩8死 1失蹤者推定死亡 半世紀來最慘

加州太浩湖以北雪崩8死 1失蹤者推定死亡 半世紀來最慘

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」