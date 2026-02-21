遇難滑雪隊為何選走危險路線？太浩湖雪崩留疑點

太浩湖是滑雪聖地，依地形訂出雪崩暴露風險等級，供滑雪者評估。圖為太浩湖積雪美景。（美聯社）

太浩湖雪崩事件中遇難的滑雪隊，似乎是選擇了許多路徑中最危險的一條，負責帶隊的嚮導公司現在受到諸多質疑。

舊金山 紀事報報導，那11名滑雪客和4名嚮導在離開唐納峰附近的山間小屋後即遭遇致命雪崩，他們似乎選擇了一條撤退路線比較長、比較難行的路線，這條路線包含的地形較容易發生雪崩。

團隊中有9人已被確認罹難或預期已遇難，其中包括6名來自舊金山灣區、太浩湖和愛達荷州的女性朋友，以及3名黑鳥山地嚮導公司（Blackbird Mountain Guides）的員工。

根據事故發生的地點推斷，該團隊似乎在17日中午之前離開了蛙湖（Frog Lake）的小屋，沿著城堡峰步道（Castle Peak trailhead route）向西北方向行進，這條步道最終到達80號州際公路北側，與博雷爾山度假村隔路相望。目前尚不清楚嚮導和滑雪客的車輛停放位置。

據擁有這些滑雪小屋的特拉基-唐納土地信託基金會稱，這條路線穿越坡度高達60度的陡坡，在雪崩地形暴露等級ATES（Avalanche Terrain Exposure Scale）中被評為「複雜」（Complex）或「3級 」（Class 3），是僅次於「極端」（Extreme）的第二危險等級。ATES由加拿大國家公園管理局制定，並在美國廣泛使用。

文件和地圖顯示，小屋東側有一條較長、較平坦的路線通往約翰遜峽谷（Johnson Canyon）的路線，土地信託網站上將其評為「簡單」（Simple）或「1 級」。最低等級為0 級，表示沒有已知的雪崩風險。

那場寬約100碼的雪崩發生在他們離開蛙湖的起點附近。此前，他們在蛙湖已享受三天的野外滑雪，接著一場巨大的暴風雪 襲來。內華達縣警局表示，他們正在調查這群人為何選擇冒險進入極端天氣，而不是留在小屋裡休息，以及是否存在刑事過失導致這場悲劇。19日在暴風雪持續肆虐的情況下，當局仍在努力搜尋罹難者的遺體。

加州 職業安全與健康管理局（Cal/OSHA）表示，他們已對黑鳥山地嚮導公司啟動單獨調查。遇難女性的家屬發表聲明稱，他們「有很多疑問沒有得到解答」。