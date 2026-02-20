夏令法案出現折衷？ 只調快半小時

多個州正立法審議與夏令時間相關法案。（美聯社）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，目前國會多數與夏令時間（daylight saving time）相關的法案，都主張將時間永遠維持比標準時間快一小時的狀態。然佛州共和黨 籍聯邦眾議員 史杜（Greg Steube）本月稍早提出「2026年夏令法」（Daylight Act of 2026）採折衷方式，將現行時間往前調快半小時表示，並終止每年兩次的時間調整。

美國睡眠醫學學會發言人暨永久標準時間聯盟（Coalition for Permanent Standard Time）共同主席強森（Karin Johnson）透過電子郵件告訴Nexstar：「從醫學角度來看，延後半小時的確比延後整整一小時傷害小，也能終結一年兩次調整時間的問題，但這仍會導致清晨日照時間減少。」她認為，永久標準時間能避免「試圖同步那些相差半小時作息安排帶來的混亂。」

非營利組織「拯救標準時間」（Save Standard Time）主席皮亞（Jay Pea）也指出，標準時間的設計（在與經度對齊的情況下）將時鐘與太陽之間的偏差控制在30分鐘內。」他認為，這類的改變可能帶來科技、交通與商業方面無法預期的複雜問題，特別是在國際服務層面上。

時區制度適用於全球，而非僅美國，比如紐約市時間為下午3時，加拿大魁北克省蒙特婁與秘魯利馬也同為下午3時。雖然各地時區名稱不同，紐約與魁北克使用東部時間（Eastern Time），利馬使用秘魯時間（Peru Time），但這些時區都是基於與世界協調時間（UTC）的關係而劃分。

根據國家海洋暨大氣總署（NOAA），UTC是全球通用的24小時制時間，也稱祖魯時間（Zulu Time），如東部時間與秘魯時間均比UTC慢五小時（UTC-5），也就是比倫敦格林威治（Greenwich）時間慢五小時。現代的時區制度，是在19世紀中葉於當地建立。

一般而言，時區以整點小時為單位畫分，如中部時間（Central Time）比東部時間慢一小時。但也有例外，如阿富汗 時間為UTC+4.5，當紐約時間為下午3時，喀布爾為凌晨12時30分。伊朗也採用類似制度，但比阿富汗慢一小時。

皮亞表示，「我讚賞這位國會議員願意探索永久夏令時間之外的替代方案。然永久標準時間仍是最簡單的解決方法，這一點獲得健康科學、歷史先例與基本原則的支持。」

另有國會議員希望通過「陽光保護法案」（Sunshine Protection Act），讓美國實施永久夏令時間。若該法通過，美國將在3月調快時間後，不再進行年度調整。去年史杜曾在X表態支持該法，去年10月，他也替眾議院版本的陽光保護法案提出強制排入表決程序的動議。

截至17日，史杜的「2026年夏令法」仍在眾院能源與商務委員會審議中。另一項由猶他州共和黨籍眾議員馬洛伊（Celeste Maloy）提出的「夏令時法案」（Daylight Act）也提交於該委員會，該法允許各州全年實施夏令時間。