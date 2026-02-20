我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

夏令法案出現折衷？ 只調快半小時

編譯陳盈霖╱綜合報導
多個州正立法審議與夏令時間相關法案。（美聯社）
多個州正立法審議與夏令時間相關法案。（美聯社）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，目前國會多數與夏令時間（daylight saving time）相關的法案，都主張將時間永遠維持比標準時間快一小時的狀態。然佛州共和黨籍聯邦眾議員史杜（Greg Steube）本月稍早提出「2026年夏令法」（Daylight Act of 2026）採折衷方式，將現行時間往前調快半小時表示，並終止每年兩次的時間調整。

美國睡眠醫學學會發言人暨永久標準時間聯盟（Coalition for Permanent Standard Time）共同主席強森（Karin Johnson）透過電子郵件告訴Nexstar：「從醫學角度來看，延後半小時的確比延後整整一小時傷害小，也能終結一年兩次調整時間的問題，但這仍會導致清晨日照時間減少。」她認為，永久標準時間能避免「試圖同步那些相差半小時作息安排帶來的混亂。」

非營利組織「拯救標準時間」（Save Standard Time）主席皮亞（Jay Pea）也指出，標準時間的設計（在與經度對齊的情況下）將時鐘與太陽之間的偏差控制在30分鐘內。」他認為，這類的改變可能帶來科技、交通與商業方面無法預期的複雜問題，特別是在國際服務層面上。

時區制度適用於全球，而非僅美國，比如紐約市時間為下午3時，加拿大魁北克省蒙特婁與秘魯利馬也同為下午3時。雖然各地時區名稱不同，紐約與魁北克使用東部時間（Eastern Time），利馬使用秘魯時間（Peru Time），但這些時區都是基於與世界協調時間（UTC）的關係而劃分。

根據國家海洋暨大氣總署（NOAA），UTC是全球通用的24小時制時間，也稱祖魯時間（Zulu Time），如東部時間與秘魯時間均比UTC慢五小時（UTC-5），也就是比倫敦格林威治（Greenwich）時間慢五小時。現代的時區制度，是在19世紀中葉於當地建立。

一般而言，時區以整點小時為單位畫分，如中部時間（Central Time）比東部時間慢一小時。但也有例外，如阿富汗時間為UTC+4.5，當紐約時間為下午3時，喀布爾為凌晨12時30分。伊朗也採用類似制度，但比阿富汗慢一小時。

皮亞表示，「我讚賞這位國會議員願意探索永久夏令時間之外的替代方案。然永久標準時間仍是最簡單的解決方法，這一點獲得健康科學、歷史先例與基本原則的支持。」

另有國會議員希望通過「陽光保護法案」（Sunshine Protection Act），讓美國實施永久夏令時間。若該法通過，美國將在3月調快時間後，不再進行年度調整。去年史杜曾在X表態支持該法，去年10月，他也替眾議院版本的陽光保護法案提出強制排入表決程序的動議。

截至17日，史杜的「2026年夏令法」仍在眾院能源與商務委員會審議中。另一項由猶他州共和黨籍眾議員馬洛伊（Celeste Maloy）提出的「夏令時法案」（Daylight Act）也提交於該委員會，該法允許各州全年實施夏令時間。

世報陪您半世紀

阿富汗 眾議員 共和黨

上一則

購屋登記個人還是公司名下？各有利弊

下一則

焦黑烤肉等致癌物 家中絕不留

延伸閱讀

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
市預算案 小班制編列巨額資金

市預算案 小班制編列巨額資金
華盛頓州議會通過百萬富豪稅法案

華盛頓州議會通過百萬富豪稅法案
打擊酒駕 兩黨州議員提10法案 規模逾20年來最大

打擊酒駕 兩黨州議員提10法案 規模逾20年來最大
薩米法案降速限未落實 紐約市府、議會踢皮球

薩米法案降速限未落實 紐約市府、議會踢皮球
眾議員李卡多2法案通過 加快新住宅審批

眾議員李卡多2法案通過 加快新住宅審批

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕