快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

華人留學生突遭女遊民攻擊 被追兩個路口

記者王若然／柏克萊報導
華裔留學生Leon，近日在進入公寓前，遭到遊民襲擊。(Leon提供)
近日，一位加州華人留學生，從學校返回公寓時，發生驚險一幕。一遊民悄悄湊近這名學生，揮手攻擊他。留學生被該遊民連追兩個路口才甩掉。而遊民無辜攻擊路人事件，在加州並不少見。

影音來源：Leon提供

近幾年，路上遊民隨機攻擊路人的案子有不少。近日，一位柏克萊加大(UC Berkeley)華裔留學生Leon指出，2月12日凌晨1時，他從學校騎電動滑板車來到市中心租住的公寓大樓。正當他輸入大樓密碼時，回頭發現一個遊民悄悄靠近。起初，該遊民只是引起了他的注意，Leon並不覺得會對他做什麼。沒想到，幾秒鐘後，該遊民突然朝Leon一記揮拳，Leon說，那人像是手中有刀，但因事情發生很突然，他沒看清其長袖下是否藏有刀。

根據Leon提供的視頻，公寓大樓大廳的監控，剛好記錄這一驚險過程。視頻中，遊民從畫面的左側慢慢朝Leon走來，沒有任何停頓，衝他揮出一圈。Leon推著滑板車撒退就跑，遊民也迅速追去。

Leon表示，這名遊民是女性，大約40至60歲，臉上有顯著特徵：眼睛下面有極其明顯的紫黑色瘀青，精神狀態不明。

Leon拔腿就跑後，危機卻遠未解除。他說，「我大概跑了100米，回頭一看，她還在追。」兩人你追我趕了大概兩個路口，Leon終於甩掉遊民。他撥打了報警電話，警方5分鐘後到達現場。Leon說，「警察應該是沒找到（那名遊民）。」最後，Leon在警察的護送下回到公寓。

近幾年，加州的遊民問題時常演變為暴力犯罪。這些暴力犯罪發生前，常常沒有糾紛，沒有徵兆。2024年，在南加州聖塔蒙尼卡（Santa Monica）一名31歲遊民因暴力鎖喉他人被捕；另一名遊民因攻擊兩名幼童被捕；一名70歲老嫗被遊民攻擊，差點被淹死。同一年，在巴沙迪那，一名86歲的女性，毫無徵兆的情況下，被遊民攻擊。

遊民 加州 留學生

