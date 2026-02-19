1650萬成交 稀有寶可夢卡創紀錄

社群網紅保羅（Logan Paul）一張「皮卡丘插畫家」（Pikachu Illustrator）稀有寶可夢卡，16日（周一）以1650萬創紀錄的價格成交。（拍賣行Goldin）

洛杉磯時報報導，美國職業摔角選手，社群網紅保羅（Logan Paul）一張「皮卡丘插畫家」（Pikachu Illustrator）稀有寶可夢卡，16日（周一）以創紀錄的1650萬美元成交。

得標者為創投資本家A.J.史卡拉穆奇（A.J. Scaramucci），前白宮 通訊主任安東尼史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）之子。保羅在2021年透過私人交易，以527萬1000美元的價格取得這張卡。

一般標準的寶可夢卡包裡約有十張卡，零售價格通常為五美元。然就像尋找閃光寶可夢一樣，想成功買到新卡包，恐怕需多點運氣、策略與耐心，因近年來寶可夢卡價格大幅飆升。保羅在新冠肺炎疫情 期間，開始拍攝開箱寶可夢卡影片，被認為是讓寶可夢卡熱潮加溫的重要人物之一。

這張被形容為「難以想像的聖杯級珍品」（unimaginable Holy Grail piece）的寶可夢卡，上面是深受喜愛的寶可夢吉祥物皮卡丘（Pikachu）手持畫筆與羽毛筆。卡片上的插畫出自於西田敦子（Atsuko Nishida）之手，這位插畫家設計多個熱門寶可夢角色（包括皮卡丘）。據信這張卡僅印製約40張，於1990年代末期，作為插畫比賽獎品發送。

保羅這張卡獲得第三方鑒定機構，全球知名專業球星卡與其他收藏品認證與評級公司Professional Sports Authenticators（簡稱PSA）評為最高等級的十分。根據主辦這次交易卡拍賣 的拍賣行Goldin，保羅這張卡，是唯一一張得到這個「近乎完美」PSA評級的皮卡丘插畫家卡。

除了稀有與高品質外，這張卡還曾被放置在鑲滿珠寶的盒子，掛在一條鑽石項鍊上，由保羅在2022年「摔角狂熱 38」（WrestleMania 38）大賽上配戴亮相。該卡片也曾出現在Netflix「收藏之王：點石成金」（King of Collectibles: The Goldin Touch）系列紀錄片第三季中。

根據「眾生相」（People）雜誌，A.J.史卡拉穆奇正進行一場「收藏無法被收藏之物」的尋寶之旅。據稱他還希望在這場「星球級尋寶行動中」（planetary treasure hunt）買到霸王龍化石及「獨立宣言」（Declaration of Independence）。