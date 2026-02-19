停標榜自動駕駛 特斯拉恢復銷售

特斯拉的佛利蒙工廠是北加州的一個地標，但公司決定將停止在此生產 Model S 和 Model X 車型。(照片來源: 谷歌地圖)

特斯拉 已停止在加州 標榜「自動駕駛」功能宣傳其電動車，加州車輛管理局DMV 因此於17日允許特斯拉恢復銷售禁與生產。

雅虎新聞報導，去年12月DMV認定特斯拉違反了州法，誇大了其「自動駕駛」（Autopilot）和「完全自動駕駛」（Full Self-Driving）技術的性能。但特斯拉已停止在加州銷售汽車時使用「Autopilot」（自動駕駛）一詞，從而避免了在加州會實施的30天銷售和生產禁令。

此前，加州一位行政法官於去年12月裁定，特斯拉使用「Autopilot」和「Full Self-Driving」等術語誤導了消費者。法官建議暫停特斯拉的銷售和生產，但DMV給予特斯拉60天時間，要求其刪除行銷資料中所有不實和誤導性語言。

DMV在公告中表示，特斯拉已採取糾正措施，並已停止在行銷中使用「Autopilot」一詞。法官的那項裁決是基於DMV在2022年提出的投訴，該機構指控特斯拉發布和傳播有誤導性的聲明。

加州車輛管理局DMV指出，自2021年5月起，特斯拉開始使用帶有「自動駕駛」和「完全自動駕駛能力」標籤的欺騙性行銷資料，並聲稱「該系統旨在無需駕駛員操作即可完成短途和長途旅行」。但實際上，配備這些功能的車輛「在當時的廣告宣傳中無法實現自動駕駛，現在也仍然無法實現」，DMV 表示。

鑑於特斯拉在加州的銷量占其全美銷量的近三分之一，加州的禁令可能對該公司造成巨大影響。特斯拉近期也宣布，將停止生產 Model S 和 Model X 車型，並將位於北加州佛利蒙（ Fremont）的工廠改造成 Optimus 人形機器人（humanoid robots）的生產基地。特斯拉對Optimus 寄予厚望，計畫在2027年底前開始向大眾銷售這款機器人。