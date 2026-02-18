Y Combinator執行長陳嘉興 設Garry's List致力選民教育

Y Combinator首席執行長陳嘉興未因富人稅離開加州，而選擇打造「激進中間派的扶輪社」。（本報檔案照）

據舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，當Y Combinator首席執行長陳嘉興（Garry Tan）的眾多科技界友人紛紛搬離加州 、湧向暫無富人稅 的紅色州（共和黨主政州）時，這位資深科技投資人兼高管選擇留守並發起反擊。

陳嘉興11日啟動「Garry's List」。這一全州性非營利組織致力於選民教育，支持「常識性、促進增長的政策及候選人」。陳嘉興將該組織描述為「激進中間派的扶輪社」（Rotary Club for radical centrism）。

「Garry's List」將發布選民指南、政策研究報告，並開設由陳嘉興及撰稿人執筆的博客。該組織將在全州舉辦類似聯邦俱樂部的活動，或將為溫和派候選人提供培訓與競選籌備支持，但相關工作尚處初期階段。陳嘉興說：「我們致力於構建未來20年的政治基礎設施。」

陳嘉興正為該組織提供資金支持，並從朋友和支持者處籌集資金。

陳嘉興雖然白天運營著孵化過Airbnb、DoorDash和Stripe等公司的初創企業孵化器，但多年來他一直積極參與當地公民事務。去年，陳嘉興甚至擔任舊金山科技界的臨時「蝙蝠俠」，處理創始人關於公共安全的投訴和抱怨。

2022年，他為罷免地檢長博徹思（Chesa Boudin）的運動捐贈逾5萬美元，並資助成功撤換三名教委委員的行動。陳嘉興希望「Garry's List」能以此為基礎解決全州性議題。

另一跡象表明，陳嘉興正將目光投向地方政治之外：根據競選財務申報文件，這位億萬富翁上月向聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）的州長競選活動捐贈近4萬美元。

陳嘉興否認富人稅提案是啟動「Garry's List」的動因，他表示，這個項目醞釀已久，但因運營Y Combinator和在舊金山撫養兩個孩子而擱置。但他再次重申反對富人稅的立場，暗示若該提案在11月公投通過，Y Combinator將不得不遷出加州設立辦公室。陳嘉興本人無離開加州的計畫。他說：「我將與這片土地生死與共。」

陳嘉興稱真正的契機來自Anthropic的AI編程工具Claude Code。數周前，陳嘉興開始為「Garry's List」網站編寫「氛圍代碼」（vibe-coding），並發布多篇博客文章。這些博客可視為陳嘉興每日向60多萬粉絲推送的推文的擴展版。

「加州應致力於留住創業者和投資者，」陳嘉興表示，「驅逐創業者、資本和投資者將損害創新能力，最終導致醫療、警務、公共工程、公共安全、教育及基本公共服務難以維繫。」