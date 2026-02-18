華埠麻將熱潮從何來？竟源自疫情公益活動

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
疫情期間在舊金山華埠發起的公益行動，竟然演變出今日麻將風行的熱潮。(本報資料照片)
疫情期間在舊金山華埠發起的公益行動，竟然演變出今日麻將風行的熱潮。在舊金山的各個社區，經常可以聽到麻將牌碰撞的聲音。

舊金山觀察家報報導，在舊金山的餐廳、酒吧，甚至像聖約瑟夫藝術協會（Saint Joseph's Arts Society）這個由肯福克（Ken Fulk）設計的高尚空間裡，都能聽到這清脆的聲響。這得歸功於一項日益壯大的運動，該運動將麻將作為一種促進社區交流、文化連結和療癒心靈的媒介。

麻將這項起源於19世紀的中國遊戲，近年來在舊金山地區迅速走紅，這在很大程度上要歸功於「麻將運動」（Mahjong Movement）。它是由三角洲華埠倡議組織（Delta Chinatown Initiative）於2023年1月發起。

該組織是由何莉莉（Lily Ho，音譯）在新冠疫情期間創立的，旨在唐人街安裝監視器，以幫助打擊針對亞裔老年人的仇恨犯罪。何莉莉說，「疫情期間湧現出許多問題，而最弱勢的群體卻被忽視了」。她表示，打擊暴力偏見是一項艱鉅的工作，她描述了自己參與的集會、與地檢長辦公室和舊金山警察局的會議，以及各個維權團體之間的內訌。

「我當時想做一些既能促進交流、又能帶來樂趣，還能揭露針對亞裔的仇恨的事情」，她說。「運動和遊戲是能夠將人們聚集在一起的普世活動。」她特別提到麻將，認為它既能讓那些通常獨來獨往的亞裔長者們受到關注，又能促進不同世代和文化的人們交流。打麻將能帶來許多眼神交流，而且不涉及酒精，這大大增加了人們建立聯繫的機會。

何女士說，為了實現這個願景，她一開始就不斷嘗試不同的地點、時間和合作夥伴。首場活動在SoMa區舉辦，由Dear Community協辦，該組織同樣源自反亞裔仇恨運動。麻將活動迅速發展，尤其是在年輕玩家群中。第二場活動於2023年4月在Mamahuhu餐廳舉行，並取得了巨大成功，現在每周一大家都會在這裡打麻將。

「看到其他麻將俱樂部如雨後春筍般湧現，真是太棒了」，她說。 「麻將現在正處於蓬勃發展的時期。」聖約瑟夫藝術協會每月都會舉辦一場規模盛大的麻將活動，每逢麻將之夜，20多張牌桌都座無虛席。麻將場地可容納100名玩家，主辦單位也會聘請老師指導新手入門，門票通常很快就會售罄。

