我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故

冬季風暴席捲加州 雖有災情卻屬喜雨

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一棵大樹倒在高速公路上，將南向車道交通全部阻斷。 (取材自聖塔芭芭拉縣消防局)
一棵大樹倒在高速公路上，將南向車道交通全部阻斷。 (取材自聖塔芭芭拉縣消防局)

一場強勁的冬季風暴16日席捲了從灣區到聖地牙哥的大片加州地區，帶來了危險的雷暴、大風和山區的大雪，而且雨雪會持續數日。

SFGATE報導，洛杉磯縣數百萬居民收到閃洪警告（flash flood warnings）；由於可能發生泥石流，一些去年遭受毀滅性野火襲擊的地區的人們在17日之前都處於疏散警告之下。

因這場暴風雪的肆虐，從蘇諾瑪縣到內華達山脈的公路交通都受到嚴重影響。加州交通廳指出，由於車輛打滑和碰撞事故，內華達州州界附近的80號州際公路雙向交通一度中斷。在聖塔芭芭拉縣，一棵大樹倒在101號高速公路上，導致南向車道一度封閉。

預報員表示，在暴風雪於18日結束之前，內華達山脈西坡、沙斯達縣北部（包括5號州際公路部分路段）以及加州海岸山脈部分地區可能會出現共達8呎的降雪，大雪、強風和低能見度也可能使出行條件變得危險甚至幾乎不可能。

加州緊急服務辦公室表示，已將消防救援人員和資源部署到最易受洪水、泥石流和山崩影響的地區。在南加州，六旗魔術山遊樂園周一關閉，諾氏百樂坊遊樂園也提前關門。但當地滑雪場卻對這場冬季風暴表示歡迎，因為他們已經盼望降雪數周了。

周一是加州未來幾天暴風雨天氣的第一天。國家氣象局蒙特瑞氣象站報告，舊金山沿海地區的洪水預警將持續到周二下午，周二將有陣雨，並可能伴隨冰雹，而附近山區預計將迎來降雪。

這場暴風雪正值美國西部大部分地區遭遇降雪稀少之際，科學家測得的積雪覆蓋面積和深度均處於數十年來的最低水準。1月大多數州的降水量只有平均降水量的一半或更少，不過由於12月的強降雨，加州的情況比其他州要好一些。

世報陪您半世紀

加州 暴風雪 灣區

上一則

佛爾森 獲選加州最宜居城市

下一則

台灣書院巡迴講座 聚焦戰爭記憶

延伸閱讀

美國首次空運微型核反應爐 展示快速核能部署能力

美國首次空運微型核反應爐 展示快速核能部署能力
加州這旅館的粉紅蛋糕 67年來始終未被遺忘

加州這旅館的粉紅蛋糕 67年來始終未被遺忘
紐約連日降雪…除夕夜有望見積雪 700輛撒鹽車待命

紐約連日降雪…除夕夜有望見積雪 700輛撒鹽車待命
加州每年丟棄衣物 總值近9900萬元

加州每年丟棄衣物 總值近9900萬元
加州很浪費 每年丟棄近億元衣物 亟需方便回收的法規

加州很浪費 每年丟棄近億元衣物 亟需方便回收的法規
加州博弈新規 牌局類博弈被禁 賭場恐大裁員 逾萬生計受影響

加州博弈新規 牌局類博弈被禁 賭場恐大裁員 逾萬生計受影響

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜
冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」