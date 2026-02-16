加州博弈新規 牌局類博弈被禁 賭場恐大裁員 逾萬生計受影響

我的頻道

編譯組／綜合報導
加州賭場業者指控新法規偏袒原住民賭場，或被迫取消21點等熱門牌局遊戲。(取自Eyestetix Studio /Unsplash)
加州賭場業者指控新法規偏袒原住民賭場，或被迫取消21點等熱門牌局遊戲。(取自Eyestetix Studio /Unsplash)

Press-Telegram報導，產值高達56億美元的加州牌桌室（Cardrooms）產業，正陷入一場前所未有的生存危機。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）提出的博弈新規，恐將徹底改變21點（Blackjack）、百家樂及牌九（Pai Gow）等遊戲的運作方式。業界警告，此舉將導致全加州相關遊戲停擺、牌桌縮減，並引發約1萬3000名的裁員風暴。

由於牌桌室稅收是許多地方政府的經濟命脈，包含夏威夷花園（Hawaiian Gardens）、貝爾花園（Bell Gardens）、商業市（Commerce）等地的民選官員與財政官員，近日召開緊急視訊會議，討論可能的經濟衝擊。

其中，洛杉磯縣面積最小的夏威夷花園市受創最深。市議員法凡（Victor Farfan）指出，該市2000萬美元的一般基金預算中，有60%來自「花園賭場」（The Gardens Casino）的稅收。若新規實施，該市可能被迫根據破產法第9章申請破產保護，甚至面臨被洛杉磯併吞或由州政府接管的命運。

根據加州現行法律，博弈體系分為兩類：

1.印地安保留區賭場：受聯邦法保護，可經營「銀行式博弈」（Banked games），即玩家與賭場（莊家）對賭。

2.商業牌桌室：僅限經營「玩家對玩家」的遊戲。為了合規，牌桌室長期與第三方服務公司合作，由其員工擔任「玩家兼莊家」的位置，維持遊戲進行。

檢察長邦塔主張，新規定是為了確保牌桌室符合2000年通過的第1A號提案，補堵法律漏洞。然而，加州遊牌局會（California Gaming Association）駁斥此說法，認為這是在為原住民賭場壟斷博弈產業鋪路。

在花園賭場工作逾20年的發牌員欽（Nary Chin）表示，她靠著這份工作（含小費年薪達6位數）獨力扶養四名子女完成大學學業。「我出身貧寒，不希望回到過去那種連溫飽都成問題的日子，」她焦慮地說道，近期甚至因此出現恐慌症。

另一位客服代表阮（Diane Nguyen）也擔憂，若失去這份工作，將無法負擔房貸以及家人的生活費。

加州牌局協會會長科克蘭（Kyle Kirkland）預測，若60%的業務受阻，全州2萬名直雇員工及1萬名供應商中，將有近1萬3000人失業。協會正準備在未來幾周內對州政府提起訴訟，指控新規破壞了數十年來的產業慣例。

各方回應：

•檢察長辦公室：邦塔在聲明中表示，規章已依法經過公眾諮詢與審核，將於4月1日生效。

•原住民博弈協會：主席席瓦（James Siva）支持新規，稱這是打擊「非法博弈」的重要一步，強調違法經營就是非法生意。

•消費者心聲：賭場常客表示，這不僅影響就業，也顯示出加州商業環境日益惡化，導致許多企業與機會外流。

加州 原住民 洛杉磯

